Чим довше разом, тим більший ризик набрати вагу

Вони спостерігали за різними парами: які ходять на побачення, живуть разом або вже одружилися. З'ясувалося, що пари, які живуть разом або одружені, схильніші до зайвої ваги, ніж люди, які тільки ходять на побачення.

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І чим довше люди разом, тим більше кілограмів вони набирали. Так, чоловіки, які живуть з партнером або партнеркою від року до двох років, у два рази частіше страждають від ожиріння в порівнянні з чоловіками, які живуть самі. У жінок ймовірність ожиріння теж підвищується.

У парах, які прожили разом понад 2 років, частіше зустрічаються випадки синхронного ожиріння, а ще люди ведуть менш активний спосіб життя і більше сидять вдома.

Чому люди в стосунках набирають вагу

Вчені припустили, що люди набирають вагу з різних причин:

їм більше не потрібно підтримувати форму, щоб залучати інших людей, адже вони вже щасливі у відносинах;

вони частіше їдять в кафе і ресторанах, ніж коли були самотні, тому в цілому з'їдають більше;

менше рухаються і частіше проводять час вдома;

переймають харчові звички й спосіб життя свого партнера.

Щасливі стосунки шкодять здоров'ю

Якщо у людей в парі знижується мотивація стежити за харчуванням і бути активним заради привабливості, то тепер це потрібно робити заради здоров'я.

Звичайно, людина сама відповідає за своє харчування і спосіб життя, тому не можна звинувачувати оточуючих у тому, що він або вона набрали вагу. Але так чи інакше люди переймають звички близьких: якщо один з подружжя страждає ожирінням, ймовірність, що інший теж почне набирати вагу, збільшується на 37%.