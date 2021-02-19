Мухомори відомі не тільки своєю токсичністю, а й проактивністю. Червоний мухомор (Amanita muscaria), наприклад, містить сполуки, які викликають галюцинації. Це і приваблює деяких людей.

Небезпечні галюцинації

Одна з таких галюциногенних речовин – мусцімол. Він впливає на ГАМК-рецептори людини, які беруть участь в гальмівних реакціях нервової системи.

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Мусцімол змінює активність нейронів в різних областях, включаючи кору головного мозку, гіпокампі і мозочку. У медицині або фармакології речовина не використовується. Мусцімол проходив першу фазу клінічних випробувань для використання його при епілепсії, але дослідження було припинено.

Іботенова кислота – ще одне психоактивне з'єднання мухомора, яке може викликати почуття ейфорії, слухові та зорові галюцинації. Кислота вбиває нервові клітини, тому її використовують для експериментів з тваринами. Наприклад, вводять в череп щурів для вивчення уражень мозку.

Чому не варто їсти мухомори

Отруєння мухоморами трапляється рідко і зазвичай відбувається при навмисному вживанні грибів для галюцинацій. Для отруєння достатньо одного невеликого капелюшка гриба.

Біохакери придумали використовувати мухомори для мікродозінга – щоденного вживання маленьких порцій без галюцинацій. Нібито в невеликих кількостях сушені мухомори покращують пам'ять, підвищують креативність і працездатність. Їх підтримали виробники БАДів.

Що б не було написано на упаковці, у мікродозінга мухоморами немає доведеної ефективності. До того ж це може бути небезпечно, вживання мухоморів в такому вигляді не виключає отруєння. Серед симптомів отруєння нудота, блювота, сонливість, судоми і втрата свідомості.