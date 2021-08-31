Чому людям з ожирінням важко схуднути за допомогою фізичних навантажень

Організм може компенсувати спалювання калорій під час вправ, економлячи енергію, яка зазвичай іде на підтримку його основних функцій. Через це явище люди з ожирінням так повільно втрачають кілограми.

Фізичні вправи – важлива частина боротьби з ожирінням. Вони допомагають витратити зайву енергію і стимулюють розпад жирової тканини. Однак організм "не любить" втрачати жир, який, гіпотетично, йому ще може знадобитися.

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Раніше вчені були впевнені, що всі калорії, які людина витратила під час вправ, можна вважати чистим досягненням в боротьбі із зайвою вагою. Однак нова наукова робота показала, що у відповідь на спалювання енергії організм може відповісти жорсткою економією. Це може сильно впливати на добовий енергетичний баланс.

Нове дослідження

У дослідженні вчені проаналізували дані про витрати енергії 1 754 осіб. Вони виявили, що збільшення рівня фізичної активності внаслідок вправ вело до того, що організм намагався компенсувати витрати енергії. Для цього він обмежував її витрати в спокої (починав використовувати менше калорій для різних життєвих процесів).

Організм не хоче спалювати жир

Якщо фітнес-трекер показує вам, що ви під час вправ витратили, наприклад, 300 кілокалорій, то ви очікуєте, що саме ця цифра і відображає денні втрати енергії. Можливо, протягом короткого проміжку часу це саме так. Однак незабаром організм починає економити енергію іншими способами.

Аналогічно, люди, які намагаються схуднути, можуть виявити, що спочатку їм вдається позбутися від зайвих кілограмів, але незабаром починається плато – протягом тижнів або місяців прогресу немає. Однією з причин цього, ймовірно, є описана економія з боку організму.

Чим більша вага, тим сильніша економія калорій

Дослідження показало, що особливо прагне скоротити витрати енергії в спокої організм людей з ожирінням. Вчені підрахували, що при фінальному підрахунку витрати енергії в кінці дня виявляється, що вони втрачають лише половину калорій, які спалили при фізичній активності (інші організм заощаджує). Люди з нормальною масою втрачають протягом доби приблизно 72% калорій, спалених під час занять.

Раніше вчені встановили, що чим довше люди разом, тим більше кілограмів вони набирали. Так, чоловіки, які живуть з партнером або партнеркою від року до двох років, у два рази частіше страждають від ожиріння в порівнянні з чоловіками, які живуть самі. У жінок ймовірність ожиріння теж підвищується.