Найчастіше людям сняться польоти, падіння і переслідування. Зазвичай сни - це кольорові або чорно-білі картинки. Але можуть снитися звуки, смаки та запахи.

Навіщо нам сняться сни – вчені не знають. Чи має сенс їх тлумачити – теж. Але існує кілька теорій, які пояснюють для чого ми бачимо сновидіння.

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Чому людям сняться сни

Розвиток пам'яті. Сновидіння можуть виконувати важливу когнітивну функцію в зміцненні пам'яті. Обробка емоцій. Можливість програвати почуття і переживання в різних уявних ситуаціях може бути потрібна мозку для управління емоціями в реальності. Ментальне прибирання. Сновидіння можуть бути способом мозку впорядкувати в голові розрізнену, помилкову або непотрібну інформацію. Аналіз подій. Сни можуть бути формою спотвореного відтворення подій, щоб розглянути й проаналізувати те, що трапилося. Побічна активність мозку. Відповідно до цієї теорії, сновидіння – всього лише побічний продукт сну, який не має серйозного значення.

Вчені сперечаються щодо того, як тлумачити сни та чи мають вони взагалі сенс. Здається, що його можна не шукати. Теорії, викладені в книзі Зігмунда Фрейда "Тлумачення сновидінь", вчені не поділяють (він вважав, що сни – це замасковане виконання пригнічених бажань). І поки ніякого чіткого методу інтерпретації снів в науці не існує.

Якими бувають сни

Сни ділять на кілька типів:

Усвідомлені. Виникають, коли людина уві сні усвідомлює, що спить. Приблизно 55% дорослих людей бачили хоча б один усвідомлений сон протягом свого життя, а 23% людей усвідомлені сновидіння сняться не рідше ніж раз на місяць.

Реалістичні. У них все відбувається як насправді.

Кошмари. У медицині кошмарами вважають не просто страшні сни, а ті, через які людина прокидається.

Повторювані. У них сняться одні й ті ж образи та сюжети, які виникають час від часу.

Як запам'ятовувати сни

Сни можна моментально забути, це нормально. Але якщо ви хочете запам'ятовувати їх, може допомогти ось що: