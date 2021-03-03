Ви теж терпіти не можете ситуації, коли доводиться розмовляти про погоду і природу з випадковим співрозмовником, і ось-ось повисне незручна пауза? Хороша новина: більшість людей підтримують ці розмови з ввічливості, і ви можете закінчити їх без докорів сумління.

Як відбувалося дослідження

В ході дослідження вчені провели два експерименти, в яких взяли участь понад тисячу добровольців. Спочатку 806 учасників попросили згадати свою останню розмову з ким-небудь – зі своїм другом, партнером або членом сім'ї.

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Понад 66% людей в цій вибірці зізналися, що в ході спілкування виник момент, коли, на їхню думку, треба було припиняти бесіду. Ті учасники, які вчасно закінчили розмову з власної ініціативи, отримали від спілкування набагато більше задоволення в порівнянні з тими, хто не наважився це зробити.

У другому експерименті взяли участь 252 людини, які не були знайомі один з одним, їх розділили на пари та запропонували поспілкуватися. Розмови тривали від 1 до 45 хвилин. Потім учасників поодинці попросили поділитися своїми відчуттями.

Чому не варто підтримувати набридливі розмови

Отримані результати практично повторювали дані першого експерименту: 68% добровольців повідомили, що в якийсь момент хотіли припинити розмову, але не наважувалися. Вони також отримали від спілкування набагато менше задоволення в порівнянні з учасниками, які припинили бесіду з власної ініціативи.

Автори дослідження також з'ясували, що принаймні 63% учасників помилково вважали, що їхній співрозмовник хоче продовжувати розмову, тому продовжували спілкуватися, навіть якщо відчувають при цьому дискомфорт.

Результати показали, що розмови майже ніколи не закінчувалися, коли обидва співрозмовники цього хотіли, і рідко закінчувалися, коли цього хотів хоча б один співрозмовник.

Це типова "проблема координації", яку люди не можуть вирішити, оскільки змушені приховувати частину інформації один від одного через соціальну ввічливість. В результаті у багатьох виникає ілюзія, що більшість розмов закінчуються, коли цього ніхто не хоче,

– пояснили автори дослідження.