Міністерство охорони здоров'я обрало для закупівлі вакцини від COVID-19 міжнародну організацію Crown Agents через досвід закупівлі вакцин та жорстку політику конфіденційності.

Crown Agents закуповуватиме вакцину для України

Про це раніше повідомив очільник міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, а сьогодні, 21 січня його заступниця Світлана Шаталова пояснила, чому обрали саме цю компанію, а також те, чому забрали ці повноваження у державного підприємства "Медичні закупівлі", повідомляє 24 канал.

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За її словами, ця організація родом із Великої Британії, має бездоганну міжнародну репутацію і на цей час займається закупівлею вакцин безпосередньо від COVID-19 для різних країн, зокрема законтрактована урядом Великої Британії.

Тривалий досвід співпраці з Crown Agents та світовими фармвиробниками, пов'язаний з перевіркою доброчесності та комплаєнсом, дуже жорсткою політикою конфіденційності. А у перемовинах з виробниками вакцини від COVID-19 це є найважливішим чинником,

– зауважила Світлана Шаталова.

Конфіденційність – умова, на якій наполягає МОЗ

У МОЗ також наголосили, що державне підприємство "Медичні закупівлі України" не зможе виконати відповідне завдання із закупівлі вакцин від COVID-19.

Це пов'язано із надзвичайно жорсткими правилами конфіденційності та політик про нерозголошення, яких ДП відповідно до українського законодавства виконати не зможе,

– зазначили у відомстві.

Увага! МОЗ планує закуповувати вакцину у різних виробників, тому розгалужена мережа і досвід у закупівлі вакцин та лікарських засобів дає перевагу Crown Agents отримувати від виробників вакцину від COVID-19 для України якомога швидше.

Що відомо про співпрацю України з Crown Agents