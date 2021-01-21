Чому "Медичні закупівлі" відсторонили від закупівлі вакцин проти COVID-19: пояснення МОЗ
Міністерство охорони здоров'я обрало для закупівлі вакцини від COVID-19 міжнародну організацію Crown Agents через досвід закупівлі вакцин та жорстку політику конфіденційності.
Crown Agents закуповуватиме вакцину для України
Про це раніше повідомив очільник міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, а сьогодні, 21 січня його заступниця Світлана Шаталова пояснила, чому обрали саме цю компанію, а також те, чому забрали ці повноваження у державного підприємства "Медичні закупівлі", повідомляє 24 канал.
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За її словами, ця організація родом із Великої Британії, має бездоганну міжнародну репутацію і на цей час займається закупівлею вакцин безпосередньо від COVID-19 для різних країн, зокрема законтрактована урядом Великої Британії.
Тривалий досвід співпраці з Crown Agents та світовими фармвиробниками, пов'язаний з перевіркою доброчесності та комплаєнсом, дуже жорсткою політикою конфіденційності. А у перемовинах з виробниками вакцини від COVID-19 це є найважливішим чинником,
– зауважила Світлана Шаталова.
Конфіденційність – умова, на якій наполягає МОЗ
У МОЗ також наголосили, що державне підприємство "Медичні закупівлі України" не зможе виконати відповідне завдання із закупівлі вакцин від COVID-19.
Це пов'язано із надзвичайно жорсткими правилами конфіденційності та політик про нерозголошення, яких ДП відповідно до українського законодавства виконати не зможе,
– зазначили у відомстві.
Що відомо про співпрацю України з Crown Agents
- На позачерговому засіданні Кабінет міністрів України забрав функцію закупівлі вакцин від держпідприємства "Медзакупівлі України" і передав процес міжнародній організації Crown Agents.
- МОЗ співпрацює з цією компанією з 2015 року. Вона займається закупівлею медичних виборів, лікарських засобів, зокрема, вакцин.
- Щодо закупівлі вакцини COVID-19, компанія матиме повноваження, на укладання контрактів та логістичний супровід вантажів.
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