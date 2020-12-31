Чому медицина не може здолати коронавірус: відповідь генетика
Коронавіруси – відносно нові віруси. Інструменти для їх дослідження з'явилися лише кілька десятків років тому. Відтак і дієвих препаратів від коронавірусів немає.
Люди увійшли у певну форму взаємодії із вірусами
Вірус – це шматок ДНК або РНК, запакований у білкову молекулу. Про це генетик Олександр Коляда розповів в інтерв’ю Буквам.
До теми Медбрат захворів на коронавірус через 8 днів після вакцинації
Чому віруси – це так складно
Віруси генетикам та науковцям складно розшифровувати, так, наприклад, було з "іспанкою" (найбільша за смертністю пандемія грипу за всю історію людства, заразилося 500 мільйонів людей).
Коронавірус може стати слабшим
Генетик зауважив, що "іспанка" не зникла, вона модифікувалася під звичайний грип, менш небезпечний для людей. Тому, на його думку, можна розраховувати на пристосування людей і до коронавірусу.
За словами Коляди, бактерії лікарі знають набагато краще, бо з ними почали боротися ще у ХІХ столітті.
Натомість найбільшого успіху науковці досягли в боротьбі з ВІЛ.
"Антиретровірусна терапія – це дуже великий прорив, коли буквально за 15 років із моменту відкриття вірусу вдалося знайти дуже ефективні ліки", – зазначив генетик.
Поділитися новиною