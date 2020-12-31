Коронавіруси – відносно нові віруси. Інструменти для їх дослідження з'явилися лише кілька десятків років тому. Відтак і дієвих препаратів від коронавірусів немає.

Люди увійшли у певну форму взаємодії із вірусами

Вірус – це шматок ДНК або РНК, запакований у білкову молекулу. Про це генетик Олександр Коляда розповів в інтерв’ю Буквам.

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Чому віруси – це так складно

Віруси генетикам та науковцям складно розшифровувати, так, наприклад, було з "іспанкою" (найбільша за смертністю пандемія грипу за всю історію людства, заразилося 500 мільйонів людей).

Олександр Коляда “Іспанку виявили у 1918 році. Структуру ДНК та РНК ми дізналися у 1953 році. Як вона працює – у 1960-70-х роках. Грамотно читати ці молекули ми навчилися у 1990-х. Працювати з великою кількістю ДНК та РНК – у 2000 роках”

Коронавірус може стати слабшим

Генетик зауважив, що "іспанка" не зникла, вона модифікувалася під звичайний грип, менш небезпечний для людей. Тому, на його думку, можна розраховувати на пристосування людей і до коронавірусу.

Олександр Коляда “ Є віруси, які не йдуть цим шляхом – поліомієліт за багато років не став безпечнішим. Є віруси, які стають більш безпечними, але це перспектива десятків років ”.

За словами Коляди, бактерії лікарі знають набагато краще, бо з ними почали боротися ще у ХІХ столітті.

Натомість найбільшого успіху науковці досягли в боротьбі з ВІЛ.

"Антиретровірусна терапія – це дуже великий прорив, коли буквально за 15 років із моменту відкриття вірусу вдалося знайти дуже ефективні ліки", – зазначив генетик.