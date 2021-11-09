Організм людини підтримує постійну температуру тіла. Щоб зберегти тепло та зменшити його втрату, судини звужуються і в першу чергу в кінцівках. Тому якщо на вулиці або в приміщенні холодно, першими замерзнуть руки та ноги.
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Чому мерзнуть ноги та руки
Якщо крижані ноги не залежать від температури повітря, можливо, у вас є проблеми зі здоров'ям.
- Проблеми із кровообігом. Якщо артерії звужуються, це перешкоджає циркуляції крові. Таке буває через атеросклероз – накопичення холестерину на стінках судин. Якщо атеросклероз вражає судини у кінцівках, це називають захворюванням периферичних артерій. Але крім холодних ніг будуть інші симптоми, наприклад болісний спазми ніг.
- Діабет першого та другого типу. З часом діабет викликає ушкодження нервів, що називається діабетичною нейропатією. При нейропатії виникає поколювання, біль або втрачається чутливість у ногах, через що вони можуть здаватися холодними. Також діабет знижує швидкість кровообігу в ногах: без достатнього припливу крові вони стають холоднішими.
- Анемія. Люди з анемією – низький рівень еритроцитів – часто мерзнуть ноги. Також можуть бути такі симптоми: втома, задишка, бліда шкіра та головний біль.
- Гіпотиріоз. Щитовидна залоза регулює обмін речовин в організмі. Якщо вона виробляє мало гормонів, швидкість обміну речовин знижується. Це впливає навіть на швидкості кровообігу.
- Хвороба Рейно. При цьому захворюванні на кровоносні судини пальців рук і ніг гостро реагують на низькі температури. Дрібні артерії в кінцівках звужуються, що обмежує приплив крові. Через це пальці мерзнуть, можуть навіть побіліти або посиніти.
Коли йти до лікаря
Якщо крім холодних ніг є інші симптоми, наприклад:
- втрата ваги;
- втома;
- висока температура;
- біль у суглобах;
- виразки на ногах або між пальцями ніг, які не гояться;
- висипання чи зміни на шкірі.