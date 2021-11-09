Організм людини підтримує постійну температуру тіла. Щоб зберегти тепло та зменшити його втрату, судини звужуються і в першу чергу в кінцівках. Тому якщо на вулиці або в приміщенні холодно, першими замерзнуть руки та ноги.

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Чому мерзнуть ноги та руки

Якщо крижані ноги не залежать від температури повітря, можливо, у вас є проблеми зі здоров'ям.

Проблеми із кровообігом. Якщо артерії звужуються, це перешкоджає циркуляції крові. Таке буває через атеросклероз – накопичення холестерину на стінках судин. Якщо атеросклероз вражає судини у кінцівках, це називають захворюванням периферичних артерій. Але крім холодних ніг будуть інші симптоми, наприклад болісний спазми ніг.

Діабет першого та другого типу. З часом діабет викликає ушкодження нервів, що називається діабетичною нейропатією. При нейропатії виникає поколювання, біль або втрачається чутливість у ногах, через що вони можуть здаватися холодними. Також діабет знижує швидкість кровообігу в ногах: без достатнього припливу крові вони стають холоднішими.

Анемія. Люди з анемією – низький рівень еритроцитів – часто мерзнуть ноги. Також можуть бути такі симптоми: втома, задишка, бліда шкіра та головний біль.

Гіпотиріоз. Щитовидна залоза регулює обмін речовин в організмі. Якщо вона виробляє мало гормонів, швидкість обміну речовин знижується. Це впливає навіть на швидкості кровообігу.

Хвороба Рейно. При цьому захворюванні на кровоносні судини пальців рук і ніг гостро реагують на низькі температури. Дрібні артерії в кінцівках звужуються, що обмежує приплив крові. Через це пальці мерзнуть, можуть навіть побіліти або посиніти.

Важливо! Але за одним симптомом, тим більше такому простому, як холодні ноги, діагноз не поставити. Тому зверніться до спеціаліста, щоб точно встановити причини.

Коли йти до лікаря

Якщо крім холодних ніг є інші симптоми, наприклад: