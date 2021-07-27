Чому люди п'ють сечу верблюда

Мусульмани п'ють верблюжу сечу, тому що пророк Мухаммед одного разу сказав своїм хворим послідовникам пити її та верблюже молоко, поки вони не стануть здоровими.

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Нирки верблюда можуть всмоктувати 75% води з сечі та повертати її в організм, тому верблюжа сеча дуже концентрована. Вона більше схожа на густий сироп, і в ній багато солі. Для порівняння: нирки людини можуть всмоктувати лише 20% води з сечі.

Склад і дослідження верблюжої сечі

Точних рекомендацій з дозування верблюжої сечі як ліків немає. Традиційно її змішують з верблюжим молоком. У якій пропорції – теж невідомо. Склад верблюжої сечі до кінця не вивчений, а дозування змінюється від країни до країни. Зате сеча може призвести до зневоднення через те, що вона солона.

У 2013 році вчені університету короля Абдул-Азіза в Саудівській Аравії заявили, що витягли з верблюжої сечі речовину під назвою PMF701, яка лікує псоріаз. У наступному році вони пішли далі й припустили, що сеча може впоратися з раком.

При цьому перше дослідження провели на одному пацієнті, а друге в пробірці. У 2017 році ці ж дослідники поїли сечею мишей і прийшли до висновку, що сеча верблюда може бути корисною для лікування ракових пухлин.

Шкода верблюжої сечі для здоров'я

Управління з контролю за продуктами та ліками Саудівської Аравії не дозволило проводити дослідження на пацієнтах. Все тому, що частина наукового співтовариства публічно засудила прийом верблюжої сечі. Наприклад, викладач з Ємену попередив, що сеча може бути шкідлива для травної системи, а професор з Єгипту застеріг, що її небезпечно пити при гепатиті.

У 2019 Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що верблюди є джерелом коронавірусу, який викликає близькосхідний респіраторний синдром (MERS). Експерти ВООЗ закликали людей з групи ризику – тих, хто може легше заразитися вірусом, уникати контакту з верблюдами, не пити сире верблюже молоко і сечу і не їсти необроблене верблюже м'ясо.