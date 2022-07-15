Чому місячні починаються раніше циклу і наскільки це небезпечно

Якщо жінка має нерегулярний менструальний цикл, їй потрібно проконсультуватись з гінекологом. Це може бути симптомом проблем зі здоров'ям.

Тривалість менструального циклу рахуються від першого дня менструації до дня, що передує початку наступної менструації. В більшості жінок середня тривалість – 28 днів, але вона може змінюватись від одного циклу до іншого.

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Що вважається нормальним циклом

Поняття нормального менструального циклу дуже широке і може бути різним для конкретної жінки. Менструальний цикл може бути регулярним з приблизно однаковою тривалістю кожні 24 – 38 днів або нерегулярним, а менструації – болючими чи безболісними, довгими чи короткими, з мізерною чи рясною кількістю виділень. І все це вважатиметься нормою.

Від чого залежить тривалість циклу

Протягом перших кількох років після початку менструацій у дівчини найчастіше довгі цикли. Однак з віком менструальні цикли зазвичай коротшають і стають більш регулярними.

Коли жінка наближається до менопаузи, менструальний цикл знову може стати нерегулярним. Крім того, менструальний цикл може змінюватись, якщо жінка п'є протизаплідні таблетки або використовує для контрацепції внутрішньоматкову спіраль.

Коли потрібно йти до лікаря

Зазвичай у період з 11 по 14 день менструального циклу у жінок відбувається овуляція. Тому якщо на 11 день після закінчення циклу знову почалася менструація і це повторюється кілька місяців поспіль – можливо, у жінки є проблеми зі здоров'ям. У цьому випадку потрібно звернутися до гінеколога та з'ясувати причину змін циклу.

Щоб зрозуміти, який цикл для жінки нормальний, і контролювати його регулярність, зручно використовувати спеціальні додатки, де в календарі можна відстежувати початок та тривалість місячних.