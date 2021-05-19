Чому може стати погано при здачі крові і що робити в такому разі

Будь-який патологічний процес в організмі відбивається на показниках крові. Клінічний або загальний аналіз крові – це найпоширеніший аналіз, який кожному з нас доводилось здавати хоча б раз у житті. Саме загальний аналіз крові призначається частіше всього на першій стадії будь-якого обстеження.

Підготовка до різних типів аналізів може дещо різнитись. Тому, краще уточнити у лікаря, який скеровує на аналіз, як правильно підготуватись до здачі того чи іншого аналізу.

До теми Для чого роблять клінічний аналіз крові та що він показує

Загально, для виключення факторів, які можуть впливати на результати дослідження, необхідно дотримуватися наступних правил підготовки:

важливою умовою для лабораторних досліджень є здача крові натщесерце, тобто 6 – 12 годин не їсти.

В день дослідження допустимо вживання невеликої кількості води.

Крім того, за 6 – 12 годин до дослідження слід виключити алкоголь, куріння.

Обмежити фізичну активність.

Виключити прийом ліків, якщо відмінити прийом ліків неможливо – проінформувати про це лабораторію.

Буває, що в процесі взяття крові або після завершення процедури у людини можуть з'явитись: слабкість, запаморочення, холодний піт, непритомність і загальна слабкість.

Можливі фактори ризику виникнення реакції:

недосипання;

емоційне напруження (страх перед процедурою, вид крові або реакції іншої людини);

перевтома;

сильний біль при венепункції.

Про втрату свідомості можуть сигналізувати слабкість, головний біль, так стається через падіння артеріального тиску внаслідок забору крові.

Для попередження непритомності: