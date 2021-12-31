Чому наприкінці року нам тривожно: до чого тут підсумки і як понизити рівень стресу

У передноворічний час люди можуть відчувати тривожність і занепокоєння. Рівень стресу зростає невідомо чому. Зібрали пояснення психологів, чому так відбувається та як собі допомогти.

Чому зростає рівень тривожності

Новий рік – це своєрідний психологічний рубіж, на якому закінчується старе і приходить надія на нове. І дуже хочеться залишити позаду все неприємне і максимально завершити справи.

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Масла у вогонь додає загальна біганина, усі ніби змінюють темп на прискорений і збільшують кількість справ – іноді штучно. У цьому поспіху можна не лише завантажити себе завданнями, якими загалом можна було знехтувати, але ще й втратити всі сили.

Передноворічну тривожність можуть також викликати правила, прикмети та приказки. Наприклад, що у Новий рік треба входити без боргів, тоді й рік буде без зобов'язань. Ви можете бути взагалі не забобонною людиною, але чомусь, підсвідомо на вас це може чинити тиск.

Дофамінова система

Обдумайте ці забобони — а що буде, якщо у вас таки залишаться борги? Чи справді це впливає цілий рік?

Нашому мозку працювати зрозуміліше і легше, якщо ми складаємо чіткий список справ і потім ставимо галочки навпроти кожного.

Це посилює дофамінову систему – ми відчуваємо задоволення, коли виконуємо заплановане. Але сили в передноворічному темпі розрахувати складно, і ось ви вже позбавлені власної чутливості, не розумієте, що вам правда добре і необхідно, а чим можна і пожертвувати.



У цій метушні легко забути про відпочинок — а потім буквально збирати себе по шматочках замість того, щоб витратити ці цінні дні на щось бажане.

Спробуйте досліджувати те, що викликає у вас тривогу:

Чому для мене так важливо встигнути зробити все заплановане?

Що буде, якщо я не встигну?

Чи справді все те, що я зараз роблю, важливо і потрібне саме мені?

Чим можна знехтувати або спростити в цей період?

Чи треба підбивати підсумки і як правильно це робити?

Це складно психологічно встигати за всіма. Навколо всі викладають пости зі своїми головними досягненнями — і це викликає тривогу від невідповідності чужим успіхам.

Підбиття підсумків року може бути чудовим способом озирнутися на минулий період життя і "визначити орієнтири".

Психологи рекомендують звірити цінності: що для вас важливо зараз, а що "важливе" більше неактуально.

Спробуйте зупинитися і видихнути, а потім розібрати минулий рік – просто для себе.

Що не вийшло? Що я хотів би зробити інакше?

Що нового я дізнався за ці 12 місяців, що мені хочеться взяти далі?

Що цікавого я виявив у собі?

Погляньте на "підсумки" не як на спосіб похвалитися досягненнями, а можливість побачити ті речі, за які відчуваєте гордість особисто ви.

Як знизити тривожність

Повертайтесь до дійсності. Те, що "нашіптує" вам тривога, найімовірніше, можна буде пережити — і глобальних проблем це не призведе.

Нормально забувати і не встигати: ми не всесильні, володіти часом і простором ще нікому не вдавалося. А це означає, що часом можна знехтувати чимось заради іншого.

У будь-якому стресі потрібні ресурси, тому підтримка важлива як на емоційному, так і на фізичному рівнях.

Масаж для тіла, улюблений аромат, прогулянки, пілатес, заняття улюбленим хобі (навіть на двадцять хвилин), сніданок у улюбленій кав'ярні.

Невелике розслаблення вже допомагає перезавантажити психіку.

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