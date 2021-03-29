Психологи з Нью-Йоркського університету з'ясували, що поведінка нарцисів зумовлена невпевненістю в собі, а не високою самооцінкою.

Нарцисизм і низька самооцінка

Довгий час було неясно, чому нарциси поводяться саме так, наприклад займаючись самовихвалянням, оскільки насправді це змушує інших думати про них гірше. Нова робота показує, що нарциси не самозакохані, а, скоріше, не впевнені в собі та таким чином справляються зі своєю закомплексованістю.

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Психологи дослідили нарцистичний розлад особистості (НРО), який характеризується відчуттям переваги над іншими та впевненістю у власній унікальності. НРО ділиться на два підтипи: вразливий (прихований) і грандіозний (явний) нарцисизм. З нарцисизмом також тісно пов'язана психопатія, яка виражається в надмірній самозакоханості та завищеній самооцінці. У своїй роботі вчені намагалися зрозуміти, як співвідносяться ці два відхилення.

Як відбувалося дослідження

Для цього вони створили спеціальну шкалу вимірювання, яка дозволила визначити рівень соціальної бажаності ("Незалежно від того, з ким я розмовляю, я хороший слухач"), самооцінки ("В цілому я задоволений собою") і психопатії ("Я не відчуваю докорів сумління"). Опитування, що складається з переліку тверджень, пройшли 300 добровольців, 60% з яких – жінки. Середній вік склав 20 років.

Це дозволило вченим зафіксувати тенденції до самовихваляння, обумовлені невпевненістю в собі, що отримали назву FLEX. Вони складаються з чотирьох компонентів: створення певного враження ("Я, ймовірно, буду хвалитися, якщо у мене буде шанс"), потреба в соціальній валідації ("Важливо, щоб мене бачили на важливих заходах"), самовихваляння ("У мене вишуканий смак") і соціальне домінування ("Мені подобається знати більше, ніж інші люди ").

Проаналізувавши результати опитування, вчені виявили високу кореляцію між FLEX і нарцисизмом, але не психопатією. Наприклад, потреба в соціальній валідації корелювала з тенденцією до перформативного самовихваляння (характеристика уразливого нарцисизму). Навпаки, характеристики психопатії, наприклад підвищений рівень самооцінки, показали низький рівень кореляції з вразливим нарцисизмом.

Ці дані свідчать про те, що самозакохані люди не впевнені в собі та найчастіше мають характеристики прихованих нарцисів, тоді як явний нарцисизм швидше є проявом психопатії.