Чому хворіють повторно

Жодна вакцина від Covid не є на 100% ефективною

Варто почати з того, що поки жодна з вакцин не показала 100% ефективність для запобігання зараженню. Але імунізація значно знижує ризик госпіталізації та смерті. Це показав аналіз даних з Ізраїлю і Великобританії.

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Професор Лоуренс Янг, вірусолог з Медичної школи Університету Уоріка в Великобританії, наголосив, що випадки коронавірусу у повністю вакцинованих людей є нагадуванням про те, що "жодна вакцина не є цілком ефективною". За його словами, завжди буде частина людей, які як і раніше залишатимуться сприйнятливими до інфекцій і хвороб.

Є також 2 інших чинники, які впливають на ефективність вакцини:

ослаблення імунітету – вчені досі не знають, як довго зберігається індукований вакциною імунітет; чинник, пов'язаний з "проривними інфекціями" у вакцинованих осіб через більш заразний Дельта-штам.

Нові штами та імунітет

Крім того, нові штами поставили під загрозу ефективність вакцин проти коронавірусу. Втім, чи будуть потрібні нові щеплення – поки невідомо.

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Щодо неповних даних про те, як довго зберігається імунітет від коронавірусу після вакцинації, то тривогу підняли після важких випадків коронавірусу в Ізраїлі. У країні була одна з найшвидших програм вакцинації в світі. Подальші дослідження, опубліковані наприкінці липня, показали, що вакцина від Pfizer виявилася лише на 40,5% ефективною в запобіганні симптоматичним захворюванням.

Увага! Усі вакцини є дієвими проти штаму коронавірусу Дельта.Проте деякі з них є менш ефективними. Наприклад, Pfizer – загалом дієвий на 95%, від штаму Дельта – на 88%.

Попри це, два уколи вакцини забезпечують надійний захист від важких захворювань і госпіталізації, а також захищають від Дельти.

Вакцини дуже добре захищають від важкої інфекції, госпіталізації і смерті, але вони менш ефективні для повного захисту від інфекції. Ми знаємо, що багато людей, які пройшли повну вакцинацію, все ще заражаються Дельта-штамом, але з легкими симптомами,

– додав Янг.

Тож, вченим залишилось краще зрозуміти, наскільки заразні повністю вакциновані люди, які стають інфікованими. Це допоможе краще прогнозувати ситуацію в найближчі місяці.



Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу