"Народні" методи виховання, конфлікти між батьками та шкідливі звички дорослих можуть завдати серйозної шкоди психіці дитини аж до підліткового віку.

Вчені Університетського коледжу Лондона (University College London) проаналізували дані масштабного дослідницького проєкту Millennium Cohort Study про життя 19 тисяч дітей, які народилися у Великобританії на початку нульових.

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Як відбувалося дослідження

Автори поставили перед собою мету оцінити довгострокові наслідки негативного дитячого досвіду, пов'язаного з покараннями та несприятливими обставинами в сім'ї. Дослідження проводилося за допомогою анкетування батьків в різні періоди дорослішання дітей: 9 місяців, 3 роки, 5, 7, 11 і 14 років.

Батьків питали, як часто вони карають своїх дітей і якими способами: наприклад, підвищують голос, б'ють їх, замикають в кімнаті. Також дорослі повинні були відповісти на питання про конфлікти з подружжям, зловживанні алкоголем і психічних розладах у членів сім'ї.

Вплив негативних чинників в сім'ї на дітей

Результати показали, що дві третини дітей з цієї групи зазнали мінімум одне негативне переживання до трирічного віку, кожна п'ята дитина – двічі, кожен шостий – три та більше. В основному це були тілесні покарання, насильство стосовно одного з членів сім'ї (батько б'є матір), депресія одного з батьків або проблеми з алкоголем у дорослих.

Хлопчики в порівнянні з дівчатками очікувано частіше піддавалися тілесним покаранням, в основному з боку батька. Однак вплив цих переживань на психічне здоров'я у дівчаток і хлопчиків було порівнянним. Дослідження також показало, що конфлікт між батьками та депресія одного з дорослих тісно пов'язані з такими проблемами у дітей, як нервозність, невпевненість в собі, плаксивість, пригнічений настрій.

Діти, батьки яких застосовують фізичні покарання і моральний тиск у виховних цілях, схильні до істерик. Примітно, що всі ці проблеми тільки посилюються в міру дорослішання та особливо загострюються до підліткового віку. Автори дослідження відзначили, що під час пандемії, коли через локдаун і психологічну напругу відбулося зростання домашнього насильства, діти можуть бути особливо вразливими.