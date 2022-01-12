Деякі країни розглядають можливість запропонувати людям повторні бустерні щеплення, щоб забезпечити додатковий захист проти Омікрону. Але це навпаки може зашкодити.
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Чому це шкідливо
За даними Європейського агентства з лікарських засобів, повторні бустерні щеплення кожні 4 місяці можуть послабити імунну систему та стомити людей.
Що робити, аби цього не відбулося
У відомстві порадили країнам залишати більше часу між бустерними програмами та прив'язувати їх до початку холодного сезону в кожній півкулі. Тобто дотримуватися тієї самої стратегії, що й під час вакцинації проти грипу.
Повторна бустерна вакцинація у світі: що відомо
- Цього місяця Ізраїль став першою країною, яка почала вводити четверту бустерну дозу вакцини людям у віці від 60 років.
- Натомість Велика Британія заявила, що бустери забезпечують хороший рівень захисту, але на цю мить немає потреби у другій ревакцинації.
Бустерну дозу можна зробити один раз або, можливо, двічі, але ми не думаємо, що не слід повторювати це постійно,
– голова EMA з біологічних загроз для здоров'я та стратегії вакцин Марко Кавалері.
Він наголосив, що країнам потрібно подумати про те, як можна перейти від поточних умов пандемії до більш ендемічних умов.