Деякі країни розглядають можливість запропонувати людям повторні бустерні щеплення, щоб забезпечити додатковий захист проти Омікрону. Але це навпаки може зашкодити.

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Чому це шкідливо

За даними Європейського агентства з лікарських засобів, повторні бустерні щеплення кожні 4 місяці можуть послабити імунну систему та стомити людей.

Що робити, аби цього не відбулося

У відомстві порадили країнам залишати більше часу між бустерними програмами та прив'язувати їх до початку холодного сезону в кожній півкулі. Тобто дотримуватися тієї самої стратегії, що й під час вакцинації проти грипу.

Повторна бустерна вакцинація у світі: що відомо

Цього місяця Ізраїль став першою країною, яка почала вводити четверту бустерну дозу вакцини людям у віці від 60 років.

Натомість Велика Британія заявила, що бустери забезпечують хороший рівень захисту, але на цю мить немає потреби у другій ревакцинації.

Бустерну дозу можна зробити один раз або, можливо, двічі, але ми не думаємо, що не слід повторювати це постійно,

– голова EMA з біологічних загроз для здоров'я та стратегії вакцин Марко Кавалері.

Він наголосив, що країнам потрібно подумати про те, як можна перейти від поточних умов пандемії до більш ендемічних умов.