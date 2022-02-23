Чому не можна довго приймати знеболювальні

Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) – одні з найважливіших ліків, вони ефективно знімають біль та лихоманку. Але тривалий прийом цих препаратів має негативні наслідки.

До НПЗЗ належать: кеторолак, ібупрофен, німесулід, ацетилсаліцилова кислота, парацетамол та інші препарати. Всі НПЗЗ можна приймати від 7 до 15 днів — вважається, що в цей період вони безпечні.

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Довготривалий прийом знеболювальних

Але бувають ситуації, коли їх доводиться пити довше. Наприклад, пацієнти із захворюваннями суглобів та хребта змушені приймати знеболювальні препарати роками, а людям із деякими захворюваннями серця доводиться постійно пити аспірин.

Тривалим вживанням вважається 12 – 18 місяців застосування НПЗЗ у стандартних дозах. При тривалому прийомі НПЗЗ зростає ризик розвитку побічних ефектів, а деяких випадках навіть захворювань.

Якщо довго приймати НПЗЗ, є ризик:

захворювання серця;

проблеми зі шлунком;

порушення роботи нирок;

проблеми з овуляцією.

Проблеми з серцем

Тривале застосування НПЗЗ пов'язане з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, у тому числі у здорових людей. Йдеться про інфаркт міокарда та інсульт, серцеву недостатність, підвищення тиску, фібриляцію передсердь і тромбозу.

Препарати з групи НПЗЗ різняться за рівнем ризику ускладнень, але наскільки велика ця різниця – невідомо. У 2013 році було проведено великий аналіз 300 000 пацієнтів. Через рік вчені дійшли висновку, що ризик серцево-судинних проблем збільшився у тих, хто приймав високі дози диклофенаку та ібупрофену.

Навіть якщо людина не має серцево-судинних захворювань, при тривалому прийомі нестероїдних протизапальних препаратів вона все одно перебуває в групі ризику. Великий внесок у розвиток ускладнень роблять діабет, куріння, гіперліпідемія. 2

Проблеми зі шлунком

Більш очевидний та знайомий багатьом ефект від тривалого прийому НПЗЗ – шлунково-кишковий розлад. Тривалий прийом НПЗЗ провокує розвиток гастриту або виразкової хвороби, а іноді навіть кровотечі. Найчастіша скарга після тривалого прийому НПЗЗ – біль у шлунку, на другому місці – печія.

Ризик підвищується після місяця прийому НПЗЗ. Особливо це небезпечно для людей похилого віку: для них ймовірність зіткнутися з гастритом або виразкою вищий в 3 – 5 разів.

Ще одне ускладнення від тривалого прийому НПЗЗ – зниження функції нирок, а іноді їх пошкодження з розвитком гострої ниркової недостатності, коли нирки перестають працювати зовсім. Таке може статися будь-якої миті тривалої терапії НПЗЗ, але більше ризикують ті, хто нещодавно розпочав лікування.

Серед людей похилого віку ризик серйозного пошкодження нирок вищий майже вдвічі протягом місяця після початку прийому.

Висновок

Отже, для здорової людини прийом НПЗЗ не має загрози. Але тривалий прийом будь-яких ліків має негативні наслідки. НПЗЗ потрібно приймати обмежену кількість днів у суворих дозуваннях. При затяжному больовому синдромі краще звернутися до лікаря.