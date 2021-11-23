Чому не можна довіряти власній пам'яті, особливо білінгвам

Пам'ять людини схильна до помилок та спотворення інформації. Дані з досліджень когнітивних функцій у двомовних людей вказують на те, що вони можуть бути більш схильні до різних типів помилок пам'яті в порівнянні з одномовними.

Питання, як насправді формуються хибні спогади за таких умов, поставили собі й дослідники. Щоб знайти відповідь, вони провели онлайн-експеримент.

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Так, вчені виявили, що дезінформація рідною та іноземною мовою однаково формує помилкові спогади.

Як працюють хибні спогади

Уявіть, що ви приїхали в іншу країну і ненароком стали очевидцем пограбування місцевого магазину. Через добу після того, як це сталося, ви даєте свідчення в поліцейській дільниці. Чи будете ви схильні до хибних спогадів, описуючи події іноземною мовою?

Можна припустити, що люди менше схильні до хибних спогадів при аналізі джерел іноземною мовою, адже в такій ситуації потрібна більш вдумлива обробка.

Вчені провели експеримент

У ньому брали участь 56 людей. Вони володіли англійською мовою на рівні не нижче за середній (Intermediate).

Кожному показували хвилинне відео пограбування автомобіля.

Після цього вони виконували 4-хвилинне завдання на арифметичні обчислення, яке мало б їх відволікти.

Потім піддослідні читали свідчення двох "свідків" про пограбування: лише одне із них описував подію російською, інший англійською.

Кожна з оповідань містила хибні відомості.

Працюючи з живими свідками, детективи завжди пам'ятають той факт, що пам'ять людини про минулі події мінлива і нестабільна: під впливом нової інформації та осмислення того, що сталося, вона змінюється. Саме цей феномен називається

Після перегляду відео та прочитання двох текстів випробуваним вимагалося відповісти на кілька запитань рідною мовою. Наприклад, чи була описана в опитуванні подія і в оригінальному відео і чи згадували її в якомусь із двох текстів. Також вони наголошували, наскільки вони впевнені у своїй відповіді.

На основі цього і підрахували ефект дезінформації, який показав, наскільки подальша неправдива інформація спотворила спогади про початкову подію. Крім того, оцінювався ефект неправильної атрибуції джерела – як часто випробувані плутали, чи в обох текстах різною мовою згадували певні факти.

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Як мова вплинула на ефект дезінформації

Як виявилося, в цілому ефект дезінформації не відрізнявся для обох текстів. Тобто помилкові факти з обох джерел однаково дезінформували учасників дослідження. У цьому піддослідні часто неправильно приписували деталі, згадані у англійському тексті, іншому джерелу.

Ці результати призводять до того, що обробка інформації у людей, які добре володіють двома мовами, може відрізнятися залежно від мови цієї інформації – білінгви сприймають за правду хибні дані, якщо вони були рідною мовою.

Чому важливо це розуміти

Ці висновки роблять внесок у розуміння процесів обробки інформації та функціонування пам'яті у білінгвів. Відсоток двомовного населення у світі продовжує зростати, але ми, як і раніше, багато чого не знаємо про те, як білінгвізм впливає на когнітивні функції і до яких наслідків це може призводити. Наприклад, у судовій практиці ці помилки пам'яті можуть спричинити до звинувачення невинного.