Але не варто забувати, що на ринку можуть продавати й неякісні продукти, які замість користі, можуть шкодити вашому здоров'ю, а особливо у літній період. Розібратися, що не слід купувати на ярмарках та ринках Здоров'ю 24 допомогла Кристина Ненно – експертка у сфері житлово-комунальних послуг, засновниця громадської організації УПС! Життя в моєму місті, голова організації Кирилівський Гай.

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Чому продукти на стихійних ринках небезпечні

Їжа продається прямо з землі, де багато збудників хвороб. Придбавши такий продукт, можна захворіти на інфекційні кишкові захворювання; Якість продуктів ніхто не перевіряє; Продавці на стихійних ринках не отримують жодних дозволів від адміністрації та інших служб, можуть бути носіями інфекційних захворювань в т.ч. туберкульозу; На стихійних ринках немає торгових місць, що є порушенням санітарно-гігієнічних вимог при торгівлі; В разі отруєння продуктами з такого базару потерпілому не буде на кого подати позов до суду.

Які продукти найбільш небезпечно купувати на стихійних ринках

Сезон кишкових інфекцій в Україні, на жаль, вже відкрито. Не так давно у Харкові госпіталізували 85 людей після відвідування суші-бару. А на Прикарпатті 10 осіб потрапили до лікарні з симптомами отруєння в готельно-розважальному комплексі.

Кристина Ненно “Влітку бактерії починають розмножуватися особливо активно, адже висока температура для них – дуже сприятливий фактор. А у певних продуктах під час спеки можуть розмножуватися патогенні мікроорганізми”.

До яких продуктів потрібно ставитися з особливою обережністю:

Риба та морепродукти. По-перше, купуючи рибу "з рук" та без документів, невідомого походження (як правило, незаконний вилов), покупці підтримують браконьєрів, і тим самим, стимулюють їх до нових правопорушень. По-друге, якість і свіжість продуктів на стихійних ринках не перевіряють. Продукти, які безконтрольно реалізуються, не проходять лабораторний контроль, відсутні документи, які свідчать про їх безпеку. А умови зберігання улову у літній період – невідомі. Відрізнити інфіковані продукти від якісних неможливо. Серед рибних продуктів у зоні ризику: в'ялена, копчена та солона риба, а також рибні консерви.

По-перше, купуючи рибу "з рук" та без документів, невідомого походження (як правило, незаконний вилов), покупці підтримують браконьєрів, і тим самим, стимулюють їх до нових правопорушень. По-друге, якість і свіжість продуктів на стихійних ринках не перевіряють. Продукти, які безконтрольно реалізуються, не проходять лабораторний контроль, відсутні документи, які свідчать про їх безпеку. А умови зберігання улову у літній період – невідомі. Відрізнити інфіковані продукти від якісних неможливо. Серед рибних продуктів у зоні ризику: в'ялена, копчена та солона риба, а також рибні консерви. М’ясо, домашні ковбаси. Покупець не знає, хто і в яких умовах готував, а потім зберігав продукт перед тим, як виставити його на прилавок. До слова, на ринку м’ясні вироби обов'язково мають зберігатися в холодильнику. Пам’ятайте, що походження таких продуктів може бути від тварин, хворих на лейкоз, бруцельоз, туберкульоз чи інші небезпечні хвороби. Такі захворювання з легкістю передаються людині.

Покупець не знає, хто і в яких умовах готував, а потім зберігав продукт перед тим, як виставити його на прилавок. До слова, на ринку м’ясні вироби обов'язково мають зберігатися в холодильнику. Пам’ятайте, що походження таких продуктів може бути від тварин, хворих на лейкоз, бруцельоз, туберкульоз чи інші небезпечні хвороби. Такі захворювання з легкістю передаються людині. Молочна продукція. Так само, її походження не відоме. Та ще й при такій спеці часто товар розміщують просто неба. Пам’ятайте, що далеко не всі мікроби помирають навіть під час тривалого кип’ятіння.

В основному молочна продукція відпускається у пластиковій тарі. Пластикові пляшки не призначені для повторного використання, а інколи недобросовісні продавці збирають таку тару на смітниках. Згодом пластик виділяє речовини, які отруюють споживача.

Що робити

По перше, зверніть увагу на умови зберігання та температурні норми.

По друге, питайте термін зберігання. Наприклад, охолоджене м’ясо і фарш лишаються свіжими при температурі від 0 до +2 градусів Цельсія приблизно добу. Стільки ж часу можна тримати великі нарізні шматки м’яса за температури від +2 до +6 градусів Цельсія. Свіже не пастеризоване молоко лишається дійсно свіжим 1 добу за температури 4 градусів Цельсія та 6 годин за температури градусів Цельсія.

Що не варто купувати на ярмарках: відео