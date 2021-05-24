Згідно зі статистикою, пасивному курінню піддаються близько чверті вагітних жінок. Науковці зі США першими встановили та підтвердили причинно-наслідковий зв'язок між пасивним курінням та розвитком плоду.
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Все, що нам слід повідомити майбутнім матерям – немає безпечного рівня впливу диму. Навіть низький рівень диму від пасивного куріння впливає на епігенетичні мітки, пов'язані з різними захворюваннями,
– сказав автор дослідження Бернард Фюммелер.
Як проводилось дослідження:
- Під час першого етапу вчені проаналізували 79 вагітних жінок в першому триместрі вагітності. Концентрація котиніну (метаболіт нікотину) в їхній крові була нульовою.
- Після пологів вчені проаналізували зразки крові з пуповини, яка з'єднує плід з організмом матері внутрішньоутробно й вивчили епігенетичні закономірності у новонароджених.
Дослідники уточнили, що отримані результати не означають, що у всіх дітей з вибірки обов'язково почнуть розвиватися вищезгадані хвороби. Але фактор пасивного куріння однозначно сприяє підвищеному ризику цих хвороб.
Висновки особливо важливі для організації чистого повітря в громадських місцях, оскільки такі умови будуть мати довгострокові переваги для здоров'я майбутніх дітей,
– йдеться в дослідженні.
Окрім цього, ці дані підтверджують теорію, що походження багатьох хвороб, які супроводжують людину в дорослому віці, починається на самому ранньому етапі розвитку і пов'язано з впливом навколишнього середовища. Зокрема зі стресом, незбалансованим харчуванням, забрудненим повітрям і іншими факторами.