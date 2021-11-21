Чому не можна пропускати друге COVID-щеплення: лікарка пояснила небезпеку

Якщо людина отримала першу дозу вакцини проти COVID-19, а через півроку інфікувалась SARS-CoV-2, ймовірно, у неї будуть такі ж ризики ускладнень, як і у невакцинованих.

Понад 600 тисяч людей не завершили імунізацію

Наразі понад 600 тисяч українців, за даними МОЗ, не прийшли отримати другу дозу вакцини проти коронавірусу попри те, що час її введення вже надійшов.

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Це може призвести до того, що ефект від першої дози почне знижуватись уже через місяць, і відповідно, ризики тяжкого перебігу COVID-19 та смерті зростають.

Кандидатка медичних наук, доцентка кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗ імені П. Шупика Тетяна Бондаренко пояснила, що якщо людина отримала лише першу дозу вакцини і раніше не хворіла на коронавірус, рівень антитіл стрімко падає приблизно через місяць.

Пояснення лікарки

Після першої дози антитіла виробилися, але через якийсь час вони утилізуються і виводяться з організму. Рівень імуноглобулінів G у середньому починає зменшуватися через 3 – 4 тижні.

У когось вони можуть затримуватися, у когось виводитися трохи швидше, залежить від імунної системи, від фагоцитозу, від вивідних систем організму, але в середньому – це місяць.

Увага! Якщо людина не встигла зробити другу дозу вчасно, її необхідно зробити якнайшвидше. Друга доза є обов'язковою!

Крім того, вона додала, якщо людина отримала першу дозу і через пів року захворіла на коронавірус, то, найімовірніше, у неї буде такий самий ризик, як у неприщепленої.