Дослідження проводила команда зі Стенфордського університету. Вчені хотіли визначити, яка саме вакцина Pfizer діє на імунні відповідь.

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Річ у тому, що РНК-вакцини вводяться людям вперше. І науковці не мають ні найменшого уявлення про те, як саме вони забезпечують такий потужний захист.

Аби це з'ясувати, вчені проаналізували зразки крові щеплених людей і підрахували наступні показники:

кількість вироблених антитіл,

рівні імунних сигнальних білків,

експресію кожного гена в геномі 242 479 окремих імунних клітин.

Антитіла легко виміряти, проте імунна система набагато складніша. Крім того, антитіла самі по собі не можуть зобразити складність і потенційний діапазон захисту,

– пояснив автор роботи Балі Пулендран.

Не забудьте зробити друге щеплення

Під час аналізу виявилось, що друга доза вакцини викликала потужний імпульс в тій частині імунної системи, яка забезпечує широку противірусний захист.

Окрім цього, дослідники підтвердили найважливішу роль вродженої імунної системи у відповідь на першу зустріч з патогеном.

Під час спостережень виявилось, що приблизно протягом тижня, який необхідний адаптивній імунній системі для активізації, клітини вродженої імунної системи виконують критично важливі завдання щодо стримування інфекції, вивільняючи сигнальні білки.