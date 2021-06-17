Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні автори проаналізували дані понад 30 тисяч жителів США. Вони ставили за мету оцінити, скільки корисних речовин і енергії отримують люди, які їдять сніданок в порівнянні з тими, хто його пропускає. Також вони проаналізували загальну якість дієти людей.

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Дані для наукової роботи вчені взяли з щорічного Національного опитування і дослідження здоров'я і харчування. Щороку в ньому беруть участь близько 5 тисяч осіб. Респонденти докладно розповідають про свій раціон і проходять різні медичні обстеження. Автори підрахували кількість різних поживних речовин, які отримують учасники, порівнявши його з нормами, наведеними в американському посібнику з харчування.

Чому не можна пропускати сніданок

Дослідження показало, що люди, які не снідають регулярно, отримують менше кальцію, вітаміну С – з фруктів, клітковини і мінералів – зі збагачених злакових продуктів. Крім цього, ті, хто пропускають сніданок, часто недоотримують залізо, фолієву кислоту, вітаміни B1, B2, B3 і D. Виявилося також, що вони отримували перераховані поживні речовини в недостатній кількості й під час інших прийомів їжі.

Сніданок – унікальна можливість отримати важливі мікронутрієнти, яких міститься мало в стравах, які ми їмо під час наступних прийомів їжі,

– зазначили вчені.

У людей, які пропускають сніданок, в цілому виявилося нижча якість дієти. Вони їли більше доданих цукрів, вуглеводів, жирів. Багато в чому це було обумовлено тим, що вони часто робили перекус між основними прийомами їжі.