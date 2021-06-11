Науковці дослідили взаємозв'язок між прослуховуванням музики й сном. Вони зосередились на вивченні мимовільних музичних образах, так званих "вушних черв'яках", коли мелодія повторюється у свідомості людини знову і знову.

До теми Чому сни можуть передбачати майбутні події

Зазвичай це трапляється під час неспання. Але вчені виявили, що це може відбуватися й при спробі заснути.

Наш мозок продовжує обробляти музику навіть тоді, коли вона не грає, в тому числі коли ми спимо,

– розповів дослідник Майкл Скаллін.

Люди, які неумисно прокручують мелодію в голові вночі декілька разів на тиждень, у 6 разів частіше страждають від поганої якості сну. Дослідження показало, що деяка інструментальна музика з більшою ймовірністю викликає цей стан і порушує якість сну.

Дослідники провели опитування і лабораторний експеримент:

В опитуванні взяли участь 209 людей, які розповіли про якість свого сну, як часто вони слухають музику і як часто вони страждають від "вушних черв'яків" перед сном, прокидаючись посеред ночі й відразу після пробудження зранку.

В експериментальному дослідженні з 50 учасників дослідницька група спробувала викликати "вушних черв'яків" у людей. Для цього використовували 3 популярні хіти.

Для аналізу якості сну учасників використовували полісомнограф, який записує мозкові хвилі, частоту серцевих скорочень, дихання і багато чого іншого.

Учасники відповіли, чи були у них "вушні черви" й коли. Потім ми проаналізували, чи вплинуло це на фізіологію нічного сну. Людям, які підхопили "вушних черв'яків", було важче засинати, вони частіше прокидалися вночі й проводили більше часу в легких стадіях сну,

– йдеться в повідомленні.

Результати експерименту

Цікаво, що дуже багато людей повідомляли, що прокидаються від вушних черв'яків вночі. У таких людей були повільніші коливання під час сну, що є маркером реактивації пам'яті. Збільшення повільних коливань переважало над областю, що відповідає первинній слуховій корі, яка бере участь в обробці вушних черв'яків, коли люди сплять.

Майже всі думали, що музика покращує їхній сон, але ми виявили, що ті, хто слухав більше музики, спали гірше. Що було дійсно дивно, так це те, що інструментальна музика приводила до погіршення якості сну,

– йдеться в дослідженні.

Так, інструментальна музика призводила до приблизно удвічі більшої кількості вушних черв'яків.