Важливо спати не менше 6 годин

Люди у ​​віці від 50 до 60 років, які сплять менше ніж 6 годин вночі, мають значно вищі ризики розвитку нейродегенеративних захворювань.

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Деталі дослідження

Автори дослідження вивчили дані про майже 8 тисяч дорослих британців.

Учасники самостійно повідомляли про тривалість свого сну шість разів в період з 1985 по 1988 рік, коли їх вік становив від 35 до 55 років.

Потім вчені знову задокументували тривалість сну учасників у період з 2015 по 2016 рік (їм було від 63 до 86 років).

Деякі з учасників носили наручні гаджети, які допомагають забезпечити об'єктивні вимірювання тривалості їхнього сну.

Що виявили вчені

Впродовж цього 30-річного дослідження до 2019 року у 521 учасника розвинулася деменція.

Завдяки цій масштабній праці вчені дійшли висновку, що у людей середнього віку, які сплять менше 6 годин на добу, шанси захворіти на деменцію зростають на 30%.

Зокрема, вчені зауважили, що немає жодного зв'язку між сном тривалістю понад 8 годин і нижчим ризиком розвитку хвороби Альцгеймера.