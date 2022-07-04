Негативний вплив світла під час сну

Літні чоловіки та жінки, які використовували нічники або залишали включеним телевізор, смартфон або планшет у кімнаті, з більшою ймовірністю мали ожиріння, високий кров'яний тиск та діабет у порівнянні з людьми, які вимикали усе світло в нічний час. До такого висновку дійшли науковці з Центру циркадної медицини та медицини сну Північно-Західного університету ім. Файнберга в Чикаго.

Навіть невелика кількість світла вночі може бути шкідливою. З часом світло може викликати метаболічні та серцеві захворювання,

– наголошують вчені.

У дослідженні взяли участь люди у віці від 63 до 84 років, вони носили пристрої, які вимірюють кількість світла в їхніх спальнях протягом тижня. Виявилося, що менш як половина учасників спали протягом п'яти годин у повній темряві. Інші піддавалися впливу світла навіть у найтемніші п'ять годин доби – зазвичай посеред нічного сну.

Значення дослідження

Вчені визнали, що вони не знають, чи спонукають людей спати при світлі ожиріння, діабет і високий кров'яний тиск, або світло призводить до розвитку цих захворювань. Також вони підкреслили, що результати цієї роботи додаються до зростаючої кількості наукових даних, які показують важливість циркадного годинника організму та сну для загального стану здоров'я, особливо серед людей похилого віку.

Як уникнути негативного впливу світла під час сну