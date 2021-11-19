Куди чхати

Щоб зупинити ці краплі, а разом з ними мікробів, потрібно прикрити місця, звідки вони вилітають, – ніс та рот.

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Ось як правильно це зробити:

відійдіть або відверніться від людей навколо; прикрийте рот і ніс серветкою, чхніть у неї; викиньте серветку та вимийте руки.

Якщо серветки немає і залишається вибір: чхнути в долоню або лікоть, вибирайте лікоть. Мікроби та слина все одно розлетяться, але ліктями люди рідше торкаються предметів та інших людей, ніж долонями.

Після того як висякаєте, покашляєте або чхнете, вимийте руки або скористайтеся санітайзером.

Не стримуйте чхання

Деякі люди, коли чхають, затискають ніс рукою, але така звичка має мінуси. Чхання допомагає очистити ніс від подразників. Наприклад, у в нього потрапила порошинка і людина рефлекторно чхає, щоб її позбутися. Якщо затиснути ніс і чхнути в себе, порошинка так і залишиться там.

У поодиноких випадках тиск, який з'являється, коли повітря не може вийти із затиснутого носа, може пошкодити кровоносні судини, а також барабанні перетинки. Відомий випадок, коли 34-річний чоловік намагався затиснути носа, щоб придушити чхання, і в результаті отримав травму горлянки.

Якщо ви в масці – чхайте в неї

Не варто знімати маску, щоб чхнути. Вона потрібна для того, щоби затримувати поширення крапель, хоч і робить це неідеально. Найбезпечніше чхнути в маску і використовувати серветку як додатковий шар, щоб запобігти передачі мікробів. Причому серветку можна використовувати як шар між обличчям і маскою, і як шар між маскою і навколишнім світом.