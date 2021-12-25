Чому не слід пити алкоголь на голодний шлунок: пояснення лікарів

Чи не кожен чув пораду – "Не пий не голодний шлунок". Та чому краще перед вживанням алкоголю добре поїсти? Про те, навіщо нам їжа перед випивкою, розповіли медичні експерти.

Якщо не вживати їжу перед тим, як пити, алкоголь буде надто швидко всмоктуватися. Через це сп’яніння наступає швидше, як і його наслідки – похмілля та погане самопочуття.

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Їжа стає каталізатором для алкоголю та допомагає зменшити неприємні відчуття після його вживання.

Як відбувається всмоктування алкоголю Алкогольні напої, які ми вживаємо, містять етиловий спирт, який поглинається кровоносними судинами та шлунком. Найбільше алкоголю припадає розщепити тонкому кишківнику, а згодом – печінці. Органи, які мають підвищене кровопостачання, тобто мозок і легені, швидше переварюють алкоголь – тому наступає сп’яніння.

За дослідженням BGSU, 10% всього вжитого алкоголю виходить з організму через піт – саме тому після веселого вечора ми можемо не надто приємно пахнути. Коли випивка потрапляє до тіла, воно автоматично хоче позбутися шкідливої речовини – ви відчуваєте тепло вже після перших ковтків та можете спітніти.

Алкоголь запускає процеси виведення спирту з організму / Фото Unsplash

Решту алкоголю бере на себе печінка – фермент алкогольдегідрогеназа, який вона має, розщеплює міцні напої на інші хімічні речовини. Після цього вони виводяться з організму за допомогою нирок – помічали, як після кількох келихів хочеться до вбиральні? Це організм швидко позбавляється зайвого за допомогою метаболізму.

Чому не можна пити на голодний шлунок

Швидкість всмоктування алкоголю залежить від багатьох факторів. Серед них:

Стать

Вік

Імунітет

Сприйняття алкоголю

Захворювання

Проте незалежно від цих факторів, найшвидше алкоголь всотується, коли його випили натщесерце. За словами Алекса Патона, лікаря-консультанта з Оксфордширу, рівень алкоголю в крові досягає піку приблизно через 1 годину після вживання на голодний шлунок. Особливо це виражено, коли вміст спирту в алкоголі становить 20 – 30%.

Міцні напої швидше засвоюються голодним організмом / Фото Unsplash

Також на сп’яніння впливає тип алкоголю. Газовані напої – шампанське, сидр чи коктейлі з солодкою водою підвищують засвоєння алкоголю в організмі.

Їжа допомагає затримувати всмоктування алкоголю – особливо на це впливають вуглеводи. Рівень алкоголю, вжитого після їжі, підвищується на чверть повільніше, ніж спирт, який було вжито натщесерце.

Ситий організм під час розщеплення буквально відволікається на продукти, які ви спожили, та уповільнює метаболізм, щоб встигнути розщепити усе – і алкоголь, і їжу.

Краще вживати алкоголь після їжі / Фото Unsplash

Вплив їжі на організм

За нестачі їжі в організмі, усі його сили йдуть на розщеплення алкоголю, що пришвидшує негативні наслідки веселого проводження часу – похмілля, нудоту та погане самопочуття. Окрім того, через швидке сп’яніння так само швидко погіршуються мисленнєві здібності та координовані рухи.

Похмілля, викликане алкоголем натщесерце, може тривати довше, ніж зазвичай – може погіршитися якість сну, з’явитися чутливість до світла та надзвичайна спрага.

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Як можна замінити їжу перед вживанням міцних напоїв

Якщо треба збільшити час поглинання організмом алкоголю, краще все ж щось перекусити. Бажано з’їсти трохи вуглеводів, наприклад рис. Якщо немає можливості пообідати до того, можна перекусити вже під час вживання алкоголю.

Вживайте вуглеводи перед випивкою / Фото Unsplash

Якщо ж можливості поїсти взагалі немає, експерти рекомендують розбавити свій напій водою або соком – щоб безалкогольна рідина уповільнювала метаболізм. Це може дати організму час, щоб засвоїти алкоголь у невеликих кількостях.