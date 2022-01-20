Чому не слід сподіватися на антитіла після того, як перехворіли на COVID-19

Через те, що природний імунітет формує антитіла до коронавірусу у людей виникла хибна думка, що цього достатньо, аби мати імунітет до коронавірусу.

Однак тест на антитіла до коронавірусу показує лише їхню наявність або відсутність, однак не дає можливості оцінити потенційні ризики COVID-19. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Тож наявність антитіл не означає, що у людини вже повністю сформований імунітет. Разом з тим, якщо їх зовсім не виявили в організмі, це теж не означає, що людина зовсім не захищена.

Наявність антитіл не означає, що у людини вже повністю сформований імунітет до COVID-19,

– наголосив Кузін.

За словами головного санлікаря, тест на антитіла показує лише про контакт із вірусом або вакцинацію.

Однак сам факт того, що ви перехворіли та маєте антитіла, не гарантує того, що ви не інфікуєтеся знову. Також невідомо, яка саме кількість антитіл забезпечує адекватний захист.

Втім, як зауважив Кузін, якщо після хвороби ви вакцинуєтеся, то це вдвічі покращить ваші шанси не заразитися повторно. Раніше також наголошували, що перенесений коронавірус не є протипоказом до вакцинації.

Захищають не лише антитіла

Водночас антитіла – не єдина ланка імунного захисту. Насамперед вони не дають вірусу проникнути в клітину.

Боротись із інфекцією також допомагають Т-лімфоцити, або Т-клітини. Вони допомагають організмові швидко знешкодити заражені вірусом клітини та перемогти хворобу, а також стимулюють створення антитіл.

Чому імунітет від вакцини кращий Імунітет, який формується після вакцинації, надасть Імунітет, який формується після вакцинації, надасть надійніший захист від коронавірусу. Вакциновані люди мають менші ризики інфікуватись та переносять хворобу набагато легше. Нещодавні дослідження свідчать, що люди, які перехворіли на COVID-19, а потім вакцинувались, можуть мати так званий гібридний імунітет, який захищає проти більшості, якщо не всіх штамів COVID-19.

Результати тестування на антитіла не є підставою для формування сертифікату про одужання від COVID-19.

Текст публікації Ігоря Кузіна:

Наявність антитіл не означає, що у людини вже повністю сформований імунітет до COVID-19. Так само їхня відсутність не означає, що людина зовсім не захищена, адже антитіла не єдина ланка імунного захисту.

Тест на антитіла показує лише те, що людина хворіла на COVID-19 або щеплена проти нього… Водночас, окрім антитіл, боротись із інфекцією також допомагають і інші агенти. Мовиться про Т-лімфоцити, або Т-клітини…

На жаль, сам факт того, що ви перехворіли та маєте антитіла, не гарантує того, що ви не інфікуєтеся знову. Втім, якщо після хвороби ви вакцинуєтеся, то це вдвічі покращить ваші шанси не заразитися повторно. Наразі немає наукових досліджень, які б могли точно сказати, що конкретний титр антитіл захистить людину від повторного інфікування чи ризику тяжкого перебігу. Водночас є багато досліджень, які вказують, що вакцинація захищає від важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Окремо зазначу, що результати тестування на антитіла не є підставою для формування сертифікату про одужання від COVID-19.