За словами компанії, препарат Молнупіравір удвічі знижує ймовірність госпіталізації. Тим часом експерти наголошують, що лікування не замінює безпечну та ефективну профілактику, яку ми вже маємо – вакцини проти COVID-19.

До теми В Україні починаються випробування таблеток проти коронавірусу

Я віддаю перевагу запобігти пожежі, ніж гасити пожежу,

– зауважив експерт з інфекційних захворювань в UNC-Chapel Hill Девід Воль.

Молнупіравір у вигляді таблеток – доступний і простий спосіб лікування пацієнтів з COVID-позитивним статусом. Попередні дані показують, що препарат зменшує ймовірність госпіталізації на 50%. Але це не так ефективно, як вакцина.

Вакцини захищають значно краще та доступні вже

Вересневе дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань показало, що вакцини значно ефективніші проти госпіталізації.

Moderna – на 93%,

Pfizer – на 88%,

Johnson & Johnson – на 71%.

Дослідження, проведене Департаментом охорони здоров'я та соціальних служб Північної Кароліни, показало, що невакциновані люди більш ніж у 4 рази частіше інфікуються COVID-19 й в 15 разів частіше вмирають від цієї хвороби.

Девід Воль зауважив, що потенційно таблетки й справді можна використовувати для запобігання інфекції, так само як Таміфлю використовується проти грипу, але для цього недостатньо даних. Тож поки що вакцини – найкраща профілактика.