За словами компанії, препарат Молнупіравір удвічі знижує ймовірність госпіталізації. Тим часом експерти наголошують, що лікування не замінює безпечну та ефективну профілактику, яку ми вже маємо – вакцини проти COVID-19.
До теми В Україні починаються випробування таблеток проти коронавірусу
Я віддаю перевагу запобігти пожежі, ніж гасити пожежу,
– зауважив експерт з інфекційних захворювань в UNC-Chapel Hill Девід Воль.
Молнупіравір у вигляді таблеток – доступний і простий спосіб лікування пацієнтів з COVID-позитивним статусом. Попередні дані показують, що препарат зменшує ймовірність госпіталізації на 50%. Але це не так ефективно, як вакцина.
Вакцини захищають значно краще та доступні вже
Вересневе дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань показало, що вакцини значно ефективніші проти госпіталізації.
- Moderna – на 93%,
- Pfizer – на 88%,
- Johnson & Johnson – на 71%.
Дослідження, проведене Департаментом охорони здоров'я та соціальних служб Північної Кароліни, показало, що невакциновані люди більш ніж у 4 рази частіше інфікуються COVID-19 й в 15 разів частіше вмирають від цієї хвороби.
Девід Воль зауважив, що потенційно таблетки й справді можна використовувати для запобігання інфекції, так само як Таміфлю використовується проти грипу, але для цього недостатньо даних. Тож поки що вакцини – найкраща профілактика.