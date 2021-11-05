Чому не варто чекати на таблетки проти коронавірусу

Поки таблетки проти коронавірусу від компанії Merck проходять випробування у різних країнах світу, Велика Британія вже навіть схвалила їх для екстреного використання.

За словами компанії, препарат Молнупіравір удвічі знижує ймовірність госпіталізації. Тим часом експерти наголошують, що лікування не замінює безпечну та ефективну профілактику, яку ми вже маємо – вакцини проти COVID-19.

До теми В Україні починаються випробування таблеток проти коронавірусу

Я віддаю перевагу запобігти пожежі, ніж гасити пожежу,

– зауважив експерт з інфекційних захворювань в UNC-Chapel Hill Девід Воль.

Молнупіравір у вигляді таблеток – доступний і простий спосіб лікування пацієнтів з COVID-позитивним статусом. Попередні дані показують, що препарат зменшує ймовірність госпіталізації на 50%. Але це не так ефективно, як вакцина.

Вакцини захищають значно краще та доступні вже

Вересневе дослідження Центрів з контролю та профілактики захворювань показало, що вакцини значно ефективніші проти госпіталізації.

Moderna – на 93%,

Pfizer – на 88%,

Johnson & Johnson – на 71%.

Дослідження, проведене Департаментом охорони здоров'я та соціальних служб Північної Кароліни, показало, що невакциновані люди більш ніж у 4 рази частіше інфікуються COVID-19 й в 15 разів частіше вмирають від цієї хвороби.

Девід Воль зауважив, що потенційно таблетки й справді можна використовувати для запобігання інфекції, так само як Таміфлю використовується проти грипу, але для цього недостатньо даних. Тож поки що вакцини – найкраща профілактика.