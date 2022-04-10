Чому не варто стримувати сльози, якщо хочеться плакати

Під час плачу зі сльозами виділяються гормони стресу. Але вчені вважають, що це не єдине, що дає людині плач.

Чому плакати корисно

Вивільняє емоції – це називається катарсис. Наприклад, коли після сварки людина відчуває, ніби ось-ось вибухне, сльози допомагають виплеснути емоції. Щоправда, вчені поки що не впевнені, що плач завжди допомагає покращити настрій таким чином. В експериментах настрій одразу після плачу погіршувався, а його поліпшення наступало через півтори години.

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Заспокоює шляхом активації ПНС (периферична нервова система), яка розслабляє організм.

Полегшує біль за допомогою гормону окситоцину та ендорфінів, які вивільняються при плачі та діють як природні знеболювальні.

Зменшує стрес. Емоційні сльози містять гормони стресу, і під час плачу його кількість в організмі зменшується. Але оскільки сльози не завжди покращують настрій, ці ефекти вважають не головними. Основний ефект плачу в тому, що це форма спілкування.

Допомагає спілкуватися. Плач – це спосіб привернути увагу та попросити про допомогу. Дослідження показали, що якщо люди бачать на обличчі іншого сльози, це викликає співчуття, довіру та готовність допомогти. При цьому людині плач приносить полегшення, якщо її підтримують.

Чоловікам теж треба плакати

Жінки плачуть уп'ятеро частіше, ніж чоловіки. Вчені припускають, що пролактин, рівень якого вищий у жінок, стимулює плач, а тестостерон, якого більший у чоловіків, пригнічує його.

Але крім фізіологічних причин важливим є ставлення суспільства до прояву емоцій. Дослідження людей у ​​37 країнах показало, що прояв емоцій людьми залежить від ставлення до цього у суспільстві. Наприклад, у Нігерії та Непалі жінки плачуть нарівні з чоловіками. А у розвинених країнах чоловіки роблять це рідше, ніж жінки. Коли в експерименті людям показували фотографії чоловіків і жінок, які плачуть, виявилося, що чоловік, який плаче, навряд чи знайде співчуття в інших чоловіків. А жінки готові допомогти людям будь-якої статі.

Така позиція суспільства створює багато проблем: