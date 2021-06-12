У більшості людей, які інфікувались коронавірусом, але перенесли хворобу легко, або в безсимптомній формі, виявили ген HLA-DRB1*04:01. За словами вчених, люди з цим геном мають певний захист від важких форм COVID-19.
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Деталі дослідження
Науковці кілька добровольців в 4 групи:
- без симптомів,
- з мінімальними симптомами,
- з яскраво вираженими симптомами
- з важким перебігом COVID-19.
За словами дослідників, цей ген зустрічається не у всіх жителів Землі, найчастіше він є у мешканців на півночі та заході Європи.
Перспектива відкриття
Тож вчені переконані, що населення європейського походження з більшою ймовірністю залишиться безсимптомним, але все ж буде заражати коронавірусною інфекцією сприйнятливі групи населення.
Фахівці відзначили, що такі результати роботи вчених дуже важливі, адже "можуть допомогти створити генетичний тест", щоб визначити людей, яких першочергово потрібно вакцинувати.