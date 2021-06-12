Чому не всі люди хворіють на коронавірус: вчені виявили відповідний ген

У більшості учасників дослідження, які легко, або безсимптомно перенесли коронавірус, виявили спільний ген. Відкриття важливе, адже допоможе визначити найбільш вразливі групи населення.

У більшості людей, які інфікувались коронавірусом, але перенесли хворобу легко, або в безсимптомній формі, виявили ген HLA-DRB1*04:01. За словами вчених, люди з цим геном мають певний захист від важких форм COVID-19.

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Деталі дослідження

Науковці кілька добровольців в 4 групи:

без симптомів,

з мінімальними симптомами,

з яскраво вираженими симптомами

з важким перебігом COVID-19.

Під час дослідження вчені з'ясували, щовтричі частіше зустрічається у людей, які перенесли коронавірус майже без симптомів і про інфікування дізналися тільки з аналізу на COVID-19.

За словами дослідників, цей ген зустрічається не у всіх жителів Землі, найчастіше він є у мешканців на півночі та заході Європи.

Перспектива відкриття

Тож вчені переконані, що населення європейського походження з більшою ймовірністю залишиться безсимптомним, але все ж буде заражати коронавірусною інфекцією сприйнятливі групи населення.

Фахівці відзначили, що такі результати роботи вчених дуже важливі, адже "можуть допомогти створити генетичний тест", щоб визначити людей, яких першочергово потрібно вакцинувати.