Чому не всі люди з ожирінням мають проблеми зі здоров'ям

Генетики з Великобританії з'ясували, чому деякі люди із зайвою вагою практично здорові, а інші страждають від діабету та хвороб серця. Вся справа у специфічних генах, відповідальних за розподіл жирової маси.

Проблема ожиріння

За оцінками ВООЗ, в економічно розвинених країнах майже половина населення має надмірну вагу, а 30% з цієї половини страждає на ожиріння.

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Від ожиріння страждає будь-яка людина з індексом маси тіла (ІМТ) вище 30. При цьому дві людини з однаковим ІМТ можуть мати неоднакову кількість жиру та різний характер його розподілу по тілу. І дуже різний стан організму – деякі з них страждають на серйозні захворювання, а інші здаються відносно здоровими.

Місце має значення

Підшкірний жир – на животі чи підборідді – менш шкідливий, ніж жир, розташований навколо органів, наприклад, навколо печінки, підшлункової залози чи серця. У другому випадку люди частіше хворіють на діабет другого типу і страждають на хвороби серця.

Вчені з Великобританії переконалися, що саме гени визначають, як і де цей жир розташовуватиметься. Тобто буде у людини "сприятливе" або "несприятливе" ожиріння залежить виключно від спадковості. Вчені зібрали інформацію від 500 тисяч осіб віком від 37 до 73 років у період з 2006 до 2010 року.

У всьому винні гени

Вчені виявили, що з 37 досліджених ними захворювань 12, включаючи ішемічну хворобу серця, інсульт та діабет другого типу, були безпосередньо пов'язані з генами, що визначають тип ожиріння. Але дослідники попереджають, що незалежно від типу ожиріння сама по собі зайва вага має серйозну небезпеку для здоров'я.

Навіть люди з вдалою спадковістю в плані розподілу жиру, але при цьому з ожирінням, схильні до підвищеного ризику утворення каменів у жовчному міхурі, астми та псоріазу.

Раніше вчені виявили нову мішень у жирових клітинах, вплив на яку дозволяє швидко позбутися зайвої ваги та покращити метаболізм. Наразі дослідження проводили лише за участі тварин, оскільки результати хороші – потенційно терапію удосконалять для людей.