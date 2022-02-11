Утім так робити не варто. Принаймні так застерігає доктор і практикуючий лікар загальної практики, спеціаліст зі зміни поведінки Рошан Мохідін.
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За його словами, ситуація зі сном та висипанням погіршилася з пандемією коронавірусу. Багато людей працюють з дому, тому вони втратили звичний режим, тому помилково вважають, що це привід побалувати себе зайвим сном.
"Проте тілу потрібна синхронізація режимів сну", – вважає експерт.
Чим шкідливий довгий сон на вихідних
Фахівчиня зі сну Стефані Ромішевські також закликала не відлежуватися на вихідних, оскільки це "тільки увічнює погані цикли сну".
"Надолуження сну у вихідні також часто може призвести до безсоння та поганого самопочуття. Якщо ви помітили, що чекаєте вихідних, щоб виспатись, то така поведінка сформує певний шаблон", – ствердила Ромішевські.
Коли ми лежимо, нашому мозку важко зрозуміти, коли саме нам потрібно заснути, оскільки здається, що ви "додатково" виспалися, навіть якщо ви лягли спати пізніше і почуваєтесь втомленим,
– додала вона.
Як добре висипатись завжди і не чекати вихідних
Для того, щоб добре висипатися, слід за годину до сну відмовлятися від гаджетів, а також вибирати правильну позу.
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"Сон на боці зазвичай вважається найздоровішою позицією для сну. А ось спати на животі – найгірше становище. Ця позиція може призвести до безлічі проблем, таких як напруга м'язів і суглобів, скутість, біль у спині та шиї", – радить експертка зі сну Нарван Аміні.
Також фахівці рекомендують не вживати на ніч кофеїну та алкоголю.