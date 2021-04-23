Коронавірус поширюється переважно через респіраторні краплі, які утворюються при чханні, кашлі, розмові або диханні. Однак вчені припустили, що можуть бути й альтернативні шляхи передачі патогену, в тому числі – через змив унітазу.

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Як відбувалося дослідження

Вчені провели серію тестів, в ході яких проаналізували поширення аерозольних крапель, що утворюються при змиванні води в унітазі або пісуарі в громадському туалеті. Використовуючи спеціальний лічильник частинок для вимірювання розміру і кількості крапель, дослідники виявили:

краплі підіймаються на висоту до 1,5 метрів протягом 20 секунд після натискання кнопки змиву;

невелика кількість крапель потрапляло навіть коли кришка унітазу була закрита. Вчені припустили, що вони можуть виходити через зазор між кришкою і стільчаком.

В туалеті можна підхопити COVID-19

Приблизно після трьох годин випробувань, які включають понад 100 змивів, ми побачили істотне збільшення виміряних рівнів аерозолів в навколишньому середовищі. Загальна кількість крапель, що утворилися в кожному випробуванні, досягло десятків тисяч,

– повідомили автори дослідження.

На думку вчених, висока прохідність, закритий простір в кабінках разом з неякісною вентиляцією можуть створювати в громадських туалетах справжні розсадники інфекції. Тому дуже важливо заходити в туалет тільки в масці та залишати його якомога швидше після використання.