У чому небезпека громадських туалетів під час пандемії та як зменшити ризики

Американські вчені рекомендують під час пандемії залишати громадський туалет якомога швидше після використання. Заходити туди без маски категорично не рекомендується.

Коронавірус поширюється переважно через респіраторні краплі, які утворюються при чханні, кашлі, розмові або диханні. Однак вчені припустили, що можуть бути й альтернативні шляхи передачі патогену, в тому числі – через змив унітазу.

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Як відбувалося дослідження

Вчені провели серію тестів, в ході яких проаналізували поширення аерозольних крапель, що утворюються при змиванні води в унітазі або пісуарі в громадському туалеті. Використовуючи спеціальний лічильник частинок для вимірювання розміру і кількості крапель, дослідники виявили:

краплі підіймаються на висоту до 1,5 метрів протягом 20 секунд після натискання кнопки змиву;

невелика кількість крапель потрапляло навіть коли кришка унітазу була закрита. Вчені припустили, що вони можуть виходити через зазор між кришкою і стільчаком.

В туалеті можна підхопити COVID-19

Приблизно після трьох годин випробувань, які включають понад 100 змивів, ми побачили істотне збільшення виміряних рівнів аерозолів в навколишньому середовищі. Загальна кількість крапель, що утворилися в кожному випробуванні, досягло десятків тисяч,

– повідомили автори дослідження.

На думку вчених, висока прохідність, закритий простір в кабінках разом з неякісною вентиляцією можуть створювати в громадських туалетах справжні розсадники інфекції. Тому дуже важливо заходити в туалет тільки в масці та залишати його якомога швидше після використання.