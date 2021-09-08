Чому в некурців виникає рак легенів: нові дані

Геномний аналіз показав, що велика частина мутацій, з якими пов'язаний рак легенів у некурящих людей, не пов'язана із зовнішніми впливами.

Рак легенів – провідна причина онкологічної смертності. У 10-25% випадків ця пухлина розвивається у некурців відбувається це у них в молодшому віці, ніж у курців.

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Відомо, що на ризик раку легені впливають такі фактори, як пасивне куріння, вплив радону та азбесту, хвороби легенів. Однак вчені вважають, що їхній вплив не може пояснити таку поширеність хвороби.

Нове дослідження раку легенів

У новому дослідженні вчені провели секвенування геному ракових і нормальних тканин 232 некурящих пацієнтів з декількома типами раку легенів.

Автори дослідження спочатку перевірили раковий геном на наявність здатних призводити до онкологічних захворювань відомих мутацій, які розвиваються в результаті окисного стресу і дії канцерогенів. Вчені виявили, що відомі онкогенні мутації не пояснюють деякі випадки раку.

Чому рак легенів виникає в некурців

З'ясувалося, що у некурців мутації, які викликають рак, зазвичай пов'язані з ендогенним пошкодженням генів, тобто, з впливом різних процесів, які відбуваються в організмі. Навіть у людей, на яких вплинуло пасивне куріння, не було мутацій, пов'язаних з прямою дією тютюнового диму.

Типи раку легенів у некурців

Аналіз геному також виявив три нових підтипів раку легенів у некурців. Вчені дали їм музичні назви в залежності від кількості мутацій:

"Піано" (варіант з найменшою кількістю мутацій, з дуже повільним ростом);

"Меццо-форте" (мутації поєднуються з хромосомними змінами, росте відносно швидко);

"Форте" (характеризується подвоєнням геному і швидким ростом).

Вчені вважають, що виявлення нових підтипів раку призведе до розробки індивідуальних підходів до їхнього лікування та профілактики.

У недавньому дослідженні вчені встановили, що у порівнянні з тими, хто продовжував курити, у тих, хто кинув середня тривалість виживання була на 21,6 місяця довшою (6,6 року проти 4,8 року). У колишніх курців були вищі шанси прожити п'ять років, у них був довший період життя без прогресування хвороби. Такі ефекти спостерігалися, незалежно від стадії раку та інтенсивності куріння.