Імунна система немовляти має репутацію слабкої та недорозвиненої у порівнянні з дорослим, але це порівняння не зовсім справедливе. Нове дослідження може допомогти пояснити, чому немовлята менше страждають від коронавірусу, ніж дорослі.

Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

Немовлята частіше страждають вірусів, таких як грип та респіраторно-синцитіальна інфекція у порівнянні з дорослими. Дорослі не хворіють так часто, тому що їх захищає імунна пам'ять. Малюки ж стикаються з цими недугами вперше.

У новому дослідженні вчені перевірили здатність імунної системи реагувати на SARS-CoV-2. Для безпосереднього порівняння дослідники зібрали наївні Т-клітини – імунні клітини, які ніколи не зустрічалися з патогеном. Клітини збирали у дорослих та маленьких мишей, після чого поміщали їх у дорослу мишу, інфіковану вірусом.

У змаганні з викорінення вірусу дитячі Т-клітини легко перемогли: результати дослідження

Наївні Т-клітини від маленьких мишей виявляють нижчі рівні вірусу, ніж дорослі клітини.

Дитячі клітини розмножуються швидше та у більшій кількості переміщуються до місця інфекції, швидко створюючи сильний захист від вірусу.

Лабораторне порівняння виявило аналогічні покращення серед немовлят людини в порівнянні з дорослими Т-клітинами.

Чому імунітет новонародженого такий сильний

Ми вивчали наївні Т-клітини, які ніколи не активувалися, тому було дивно, що вони поводилися по-різному залежно від віку. Це говорить про те, що імунна система немовляти стійка, ефективна і може позбавлятися патогенів у ранньому віці. У певному сенсі вона може бути навіть кращою за імунну систему дорослої людини, оскільки вона розроблена, щоб реагувати на безліч нових патогенів,

– йдеться в дослідженні.

Схоже, що це відбувається й випадку COVID-19. SARS-CoV-2 є новим явищем абсолютно для всіх, але діти почуваються набагато краще. Дорослі, які зіткнулися з новим патогеном, реагують повільніше, що дає вірусу можливість більше поширитись організмом.

Отримані дані також допомагають пояснити, чому вакцини особливо ефективні у дитинстві, коли Т-клітини дуже стійкі. Результати роботи можуть призвести до створення досконаліших дитячих вакцин.