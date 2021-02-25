Чому на нігтях з’являються білі плями

Джерело:Педіатр Юлія Самофал
Білі плями представляють собою зміну нігтьової пластини, обумовлені появою зон білого кольору. Наукова назва білих плямок та ліній на нігтях – лейконіхія.
Білі плями можуть бути на одному або декількох нігтях. Також лейконіхія є часткова або тотальна (повністю або майже повністю білий ніготь).
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За словами лікаря, лейконіхія частіше зустрічається у хлопчиків, ніж у дівчаток.
У дорослих частий манікюр, педикюр, покриття нігтів гелем або акрилом також можуть пошкодити ніготь. Діти, які активно досліджують світ, часто також можуть затискати нігтик, тим самим травмуюючи його. Найчастіше з‘являються білі точки на декількох нігтях. Поперечні білі лінії на 1-му пальці стопи свідчать про затісне взуття, – написала Юлія Самофал.
Білі плями на нігтях / Фото: Getty Images
"Остаточно вирішити серйозність причини появи білих точок на нігтях у дитини допоможе дитячий дерматолог та педіатр. Навряд чи у дитини, яка нормально харчується та розвивається, це є свідченням серйозних порушень чи недостатку конкретних вітамінів", – додала медик.