В Україні нульового показника захворюваності на COVID-19 не буде, адже наявний варіант коронавірусу не зникне. Поведінка вірусу залежатиме від того, як змінюватимуться його властивості.

Джерело: 24 канал

Епідеміологиня Наталія Виноград розповіла, що під час попередніх пандемій людство одужало, не маючи ні вакцин, ні потужних технологій впливу на збудник. Однак він все одно змінив свої властивості.

Читайте також Коли в Україні переможуть коронавірус: версія від Шмигаля

Експертка зазначила, що збудник мусить підлаштуватися під варіант балансу з людьми. Однак невідомо, скільки це триватиме.

За свідченням попередніх пандемій, це займає мінімум 2 – 3 роки. Потім вірус приживеться і буде з нами,

– припустила вона.

Збільшення пацієнтів, які одужали

За словами Виноград, зростання випадків одужання в Україні у порівнянні з кількістю заражень є абсолютно природним процесом. Вона розповіла, що виявлені раніше пацієнти довго хворіють і потім в якийсь день констатують їхнє одужання.

Як запевнила епідеміологиня, з огляду розвитку епідпроцесу це є дуже позитивною тенденцією. Це означає, що лікарі витримають зараження нових пацієнтів, адже з'являться вільні місця.

Чому на Хмельниччині різко зросла захворюваність

На думку експертки, зростання кількості хворих у Хмельницькій області є наслідком збільшення звернень громадян за медичною допомогою. Зокрема, мовиться про так званий пасивний нагляд, коли є можливість зафіксувати звернення.

Довідка. У Хмельницькій області зафіксували різкий приріст хворих на коронавірус. Упродовж доби 3 лютого 2021 року зареєстрували 429 нових заражень, в той час, як 2 лютого не було жодного хворого. Детальніше про це – читайте тут.

"Ми ж говоримо про підтверджені випадки, а тих, хто хворіє, точно значно більше", – заявила вона.

До теми Дивні співвідношення: лікар роз'яснив статистику COVID-19 в Україні

Чи треба вносити зміни в адаптивний карантин

Експертка запевнила, що українцям варто навчитися жити з коронавірусом. Водночас необхідно вернутися до функціонування тих галузей економіки, без яких неможливо жити.

Ми маємо балансувати з реальною епідеміологічною ситуацією, яку вміємо оцінювати та яку треба відстежувати в динаміці,

– заявила вона.

За словами Виноград, на територіях, де це допустимо, можна послабити карантинні заходи. Однак люди мають розуміти, що скасування заборон не означає, що цим потрібно одразу користуватися, адже це – ризик.

Чи варто очікувати вакцину найближчим часом

Епідеміологиня зауважила, що наразі в Україні роблять все для того, щоб отримати вакцину. Вона додала, що жодній державі у світі на сьогодні не вистачає препаратів і можливостей проведення щеплень.

Зверніть увагу! У лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Препарат відразу розподілять для щеплення працівників лікарень, у яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Виноград підсумувала, що українці отримають перші вакцини у лютому 2021 року і після цього почнеться робота із захисту населення.