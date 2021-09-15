Незалежно від індексу маси тіла людини, на результат від схуднення впливає мікробіота кишківника. А насамперед темпи зростання певних бактерій і активність генів.

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Дослідники проаналізували дані 105 людей, які впродовж кількох місяців брали участь в програмі по корекції способу життя. До цієї програми входили індивідуальні зміни в режимі харчування й фізичної активності за рекомендаціями лікарів.

Приблизно половина учасників продемонструвала стабільну втрату ваги й покращення показників метаболізму, але у решти добровольців не лише не змінилась вага, а й не покращились показники крові.

Чому не всі худнуть однаково

Пізніше виявилося, що результат від схуднення залежав від темпів зростання бактерій кишківника й активності генів, які направляють поживні речовини з раціону для їхнього росту.

У добровольців з другої групи спостерігалися знижені темпи зростання бактерій, а також підвищена здатність до розщеплення речовин на прості цукри.

Втрата ваги може бути дуже складною, коли наші бактерії кишківника уповільнюють своє зростання й одночасно розщеплюють харчові волокна на прості цукри, які потрапляють в кровотік раніше, ніж мікробіота встигає їх ферментувати в органічні кислоти,

– заявив співавтор дослідження Крістіан Дінер.

Нові знання вчені планують застосувати для розробки інструментів діагностики, які заздалегідь визначають людей, котрі потребуватимуть радикальніших заходів для зниження ваги.

Розуміючи роль конкретних бактерій в скороченні маси тіла, автори планують розробити пробіотики, які стимулюють цей процес.