Інтерферонова відповідь

Група дослідників з Кентського університету та Університету Ґете виявила дві причини, які пояснюють легший перебіг COVID-19 під час інфікування штамом Омікрон, аніж під час зараження іншими штамами.

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Омікрон менш ефективний у блокуванні механізму клітинного захисту від вірусів — так званої "інтерферонової відповіді",

– йдеться у повідомленні вчених.

Це основна причина, чому Омікрон має легший перебіг, ніж, наприклад, варіант Дельта.

Подальше дослідження показало, що Омікрон залишається чутливим до восьми найважливіших противірусних препаратів та експериментальних ліків, які досліджують наразі.

Ліки діють проти Оімкрону

Зокрема, автори вивчали відповідь на: рибавірин, ремдесивір, фавіпіравір, нафамостат, камостат, апротинін, а також EIDD-1931 (активний метаболіт молнупіравіру), PF-07321332 (нірматрелвір, активний інгредієнт паксловіду).

Ці результати показали обнадійливі докази, що доступні противірусні препарати все ще ефективні проти штаму Омікрон,

— підсумував співавтор роботи Йіндріх Чинатль.

Важливо! Вчені дослідили, які вакцини найкраще діють проти Омікрону. Так, бустерна доза мРНК-вакцини від Pfizer-Biontech підвищила рівень антитіл найбільше – у 152 рази, Astrazeneca – у 90 разів, Janssen – у 77 разів, а CoronaVac – у 12 разів.

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Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу