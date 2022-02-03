Чому Омікрон переноситься легше: вчені висунули несподіване припущення

Нині світом шириться штам коронавірусу Омікрон. Попри те, що він значно заразніший за попередні варіанти вірусу, рівень госпіталізацій значно нижчий, ніж під час попередніх хвиль.

Спершу вважали, що легший перебіг Омікрону викликаний новими властивостями вірусу. Але тепер вчені мають іншу гіпотезу.

До теми Навмисно заражали людей COVID-19: оприлюднили результати неетичного експерименту

М'який перебіг Омікрону, ймовірно, пов'язаний з сильнішим колективним імунітетом, а не з властивостями вірусу.

Довідка. Варіант Омікрон уперше зафіксували у Ботсвані та Південній Африці наприкінці листопада 2021 року.

У порівнянні з більш ранніми варіантами, які домінували у світі, на фоні поширення Омікрону почали спостерігатися нижчі рівні госпіталізації та смертності серед пацієнтів.

Це призвело до припущень, що цей штам викликає легший перебіг або менш небезпечний, ніж попередні варіанти.

Людей може захищати колективний імунітет

На думку дослідників, швидше за все, легший перебіг Омікрону пов'язаний з рівнем імунітету в інфікованих людей.

До осені 2021 року більшість населення Південної Африки вже вакцинувалося або перехворіло на коронавірус під час попередніх хвиль пандемії. Ця попередня дія, ймовірно, зменшила тяжкість наступної інфекції.

Омікрон не обов'язково легший, ніж інші варіанти

Вчені попередили, що ситуація у Південній Африці може відрізнятися від ситуації в інших країнах – у залежності від популяції, Омікрон може розвиватися по-різному.

Має бути новий поштовх до вакцинації та ревакцинації тих, хто ще не захищений, тому що Омікрон не обов'язково м'якший за своєю природою,

– йдеться в повідомленні.

Дослідники наголосили, що найуразливіші до COVID-19 групи мають отримати третє щеплення.