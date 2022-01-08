Чому Омікрон так швидко поширюється: ВООЗ назвала декілька факторів

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що інтенсивне поширення Омікрону обумовлено комбінацією факторів. І в цьому винні не лише мутації вірусу, а й соціальна поведінка.

Технічна керівниця ВООЗ Марія Ван Керкхове заявила, що людям необхідно подумати про зниження впливу коронавірусу і нарешті взяти його поширення під контроль.

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За словами Керкхове, Омікрон швидко передається між людьми з низки причин.

Причини швидкого поширення Омікрону:

По-перше, його мутації дозволяють вірусу легше прикріплюватися до клітин людини.

По-друге, новий варіант легше уникає імунної відповіді. Це означає, що люди можуть інфікуватися попри попередню інфекцію або вакцинацію.

Інша причина полягає в тому, що ми спостерігаємо реплікацію Омікрону у верхніх дихальних шляхах і це відрізняється від Дельти та інших варіантів, включаючи початковий штам, який реплікувався у нижніх дихальних шляхах, у легенях,

– додала Керкхове.

Люди допомагають вірусу

За словами представниці ВООЗ, на додаток до попередніх факторів поширення вірусу викликане й тим, що люди стали більше спілкуватися одне з одним, проводити більше часу в приміщенні взимку та перестали дотримуватися фізичної дистанції.

Пандемія ще не закінчилась

Минулого тижня у світі зареєстрували рекордну кількість випадків зараження коронавірусом за весь час пандемії – майже 9,5 мільйона. Це на 71 відсоток більше, ніж тижнем раніше.

Ми хочемо, щоб люди розуміли й відчували себе впевненими в тому, що вони мають певний контроль над інфекцією,

– заявила Марія Ван Керкхове.

Вона додала, що запобігання розвитку тривалих симптомів постковідного синдрому є достатньою причиною, щоб спробувати запобігти зараженню COVID-19.