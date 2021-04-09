Вчені з'ясували причину повільного і складного одужання після важкого перебігу коронавірусної інфекції. Виявилося, SARS-CoV-2 запускає в клітинах легенів активацію системи комплементу.

Що таке система комплементу

SARS-CoV-2 запускає в клітинах легенів активацію системи комплементу. Протягом останніх декількох років учені з'ясували, що система комплементу – це сукупність певних білків, що виробляє печінка для боротьби з патогенами, які передаються через кров.

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Нові експерименти зі зразками клітин легенів здивували вчених. Виявилося, що система комплементу запускається в альвеолах.

Ми спостерігали, що SARS-CoV-2 викликає в них безпрецедентну експресію активованої системи комплементу. Це виявилося зовсім несподіваним, оскільки ми не думали про активацію цієї системи всередині клітин легенів,

– пояснила співавторка роботи Маджид Каземян.

Що показали експерименти

Система комплементу, яка відбувається в печінці та кровотоку захищає господаря від інфекцій, що спричиняють бактерії, віруси і грибки. В умовах інфікування SARS-CoV-2 вона звертається проти нього і сприяє запаленню тканин.

Нова стратегія лікування COVID-19

Відкриття означає, що активація системи комплементу відбувається всередині епітеліальних клітин легенів, тобто локально.

Це розуміння пояснює причину відсутності ефективності лікування, яке націлене на систему комплементу поза клітинами і кровотоку. Тепер вчені мають намір протестувати нові стратегії терапії.

Ймовірно, слід розглянути можливість використання інгібіторів транскрипції гена комплементу або активувати білки системи комплементу, які будуть діяти внутрішньоклітинно.