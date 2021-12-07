Втім, пандемія досі не завершилась. Ба більше, вірус продовжує мутувати.

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Те, що пандемія не закінчилася після року вакцинації – показує й новий штам Омікрон.

За словами директорки Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі, зараз у всьому світі ввели понад 8 мільярдів доз. Загалом, це найбільша кампанія вакцинації в історії.

"У цю середу (8 грудня – 24 канал (виповнюється рік з моменту введення перших вакцин проти COVID-19. Рік тому ми всі сподівалися, що до теперішнього часу вакцини допоможуть всім нам вибратися з довгого темного тунелю пандемії", – заявила вона.

І все ж, як показує варіант Омікрон, пандемія ще не закінчилася,

– додала Валенскі.

Як побороти пандемію? Наразі найефективнішим способом запобігти важкому перебігу COVID-19 залишається вакцинація. Щоб перемогти вірус потрібно щепити якомога більше людей у всьому світі. Разом з тим, розподіл препаратів досі залишається нерівномірним для кожної країни.



Чому потрібно вакцинуватися проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про штам Омікрон

Насправді, не так багато. Штам коронавірус Омікрон швидко поширюється в Південній Африці. У ВООЗ відзначили, що кожен день хворих стає вдвічі більше.

Новий варіант вже й перекинувся на Європу та інші континенти. В Україні його поки не зафіксували.

У ВООЗ раніше відзначили, що заходи, які використовували для протидії Дельті мають залишатися основою для боротьби з пандемією коронавірусу, зокрема новим варіантом Омікрон.

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