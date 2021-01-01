Якщо вірити одному давньому дослідженню, звичка потайки (або не потайки) колупати в носі є приблизно у 91% людей. В цілому вона досить нешкідлива, але в розпал пандемії може виявитися смертельно небезпечною.

Колупання в носі під час пандемії

Відомо, що збудники респіраторні інфекції потрапляють в організм через слизові оболонки носа, носогорла і рота. Пхаючи до носа брудні руки, ви серйозно ризикуєте доставити коронавірус прямо на слизову. Про це повідомляє CNN.

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Крім того, шкіра всередині носа дуже ніжна, і від колупання, особливо з гострим манікюром, на тонких епітеліальних покривах порожнини можуть утворюватися крихітні порізи.

Як тільки цей бар'єр порушений, відкривається доступ в капілярне русло, яке стає каналом для зараження вірусними частинками. Таким чином ви значно збільшуєте ризик потрапляння інфекції прямо в кровотік.

Під час пандемії краще позбутися всіх нав'язливих звичок, пов'язаних з постійним контактом зі слизовими (перестати гризти нігті, вискубувати волосся в носі), вважають вчені. Ці звички підвищують ризик зараження не тільки коронавірусом, а й і іншими інфекціями.

Чому хочеться колупатися у носі та що з цим робити

Вони можуть бути симптомами обсесивно-компульсивного розладу, порівняно серйозного психічного розладу. Тому не виключено, що для позбавлення від них може знадобитися відвідування вузьких фахівців, наприклад, психіатра.

Фахівці також звертають увагу, що звичка колупати в носі може бути пов'язана з постійним дискомфортом або закладенням у носі, а не нав'язливим бажанням зайняти руки. У цьому випадку необхідна консультація отоларинголога (ЛОР-лікаря).

Всім любителям поколупати в носі або погризти нігті вчені рекомендують частіше носити маску – головний атрибут профілактики зараження.