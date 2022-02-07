За деякими оцінками, тривога під час похмілля виникає у близько 12% людей і може відрізнятися за ступенем тяжкості залежно від людини. Коли організм відновлюється після ночі з алкоголем, похмілля створює стан фізіологічного стресу.

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Фізичний стрес

Фізіологічний стрес виникає, коли організм перебуває під дією несприятливих чинників, наприклад, внаслідок хвороби чи травми. Так само діє і похмілля. Воно не тільки спричиняє зміни в нашій імунній системі, але також підвищує рівень кортизолу – "гормону стресу", кров’яний тиск і частоту серцевих скорочень – зміни, які також відбуваються при тривозі.

Гормональні збої

Мозок також відчуває зміни. Дослідження показують, що рівень дофаміну – гормону щастя, нижчий під час похмілля. Це важливо, оскільки дофамін відіграє важливу роль у регулюванні тривожності. Підвищений стрес під час похмілля також може ускладнювати боротьбу з будь-яким додатковим стресом, який може виникнути протягом цього періоду.

Цікаво, що стрес і недосипання в поєднанні можуть призвести до погіршення настрою та когнітивних функцій (включаючи увагу та пам’ять).

Біль

Біль є частиною майже кожного похмілля – головний або м’язовий. Але дослідження показують, що люди, які перебільшують біль, частіше відчувають тривогу. Дослідження також показують, що ця група частіше страждає від сильного похмілля. Це може пояснити, чому деякі люди відчувають тривогу, а інші ні.

У сукупності ці фактори підкреслюють, чому похмілля може вплинути на людей по-різному, і чому це частина похмілля, до якої варто ставитися серйозно. Зміни настрою під час похмілля не просто неприємні, але навіть можуть бути пов’язані з проблемним вживанням алкоголю, посиленням конфліктів з іншими та зниженням продуктивності на роботі.

Як побороти тривогу при похміллі

Якщо ви страждаєте від тривоги під час похмілля, вам також будуть корисні ті самі методи, які допомагають у боротьбі зі стресом. Це може включати медитацію, практику усвідомленості та загальний догляд за собою. Плануйте вживання алкоголю так, щоб у вас був вільний наступний день для відновлення та уникнення інших стресових факторів (наприклад, проблем на роботі чи сім’ї).